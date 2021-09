Assegno temporaneo figli 2021: domanda fino al 31 ottobre per le mensilità arretrate

Novità in arrivo per quanto riguarda la domanda per il nuovo assegno temporaneo per i figli 2021. Come noto, le istanze possono essere presentate a decorrere dall’1 luglio 2021. Attenzione però: la data della presentazione della domanda fa un’enorme differenza. Infatti, le istanze presentare entro il 31 ottobre 2021 daranno diritto anche agli arretrati. Diversamente, per le domande inoltrate oltre questa data, l’assegno temporaneo per i figli spetterà solo dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre 2021. Durante il Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 è stato approvato il Decreto che proroga di un mese la precedente scadenza del 30 settembre per la domanda che dà diritto anche agli arretrati.

Vediamo quindi in dettaglio come funziona l’assegno temporaneo dei figli 2021.

Assegno temporaneo figli 2021: cos’è

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

In sostanza, ne hanno diritto:

lavoratori autonomi

disoccupati

coltivatori diretti

coloni e mezzadri

titolari di pensione da lavoro autonomo.

Si tratta di una misura temporanea in quanto riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.

Assegno temporaneo figli 2021: ISEE e importi

L’assegno è destinato solo a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Più è basso l’ISEE più sarà alto l’assegno temporaneo.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro , fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi; una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Assegno temporaneo figli 2021: requisiti necessari

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del D.L. n. 79/2021.

I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio – 31 dicembre 2021).

Assegno temporaneo figli 2021: compatibilità

L’assegno “ponte” è compatibile con il RdC e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;

assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340, della L. n. 160/2019;

premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353, della L. n. 232/2016;

fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349, della L. n. 232/2016;

detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr. n. 917/1986;

assegni familiari previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Assegno temporaneo figli 2021: domanda

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

portale web inps.it;

Contact Center Integrato;

Istituti di patronato.

Dal 1° luglio 2021, come accennato in premessa, è disponibile online la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Attenzione però: per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente a questa data, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Assegno temporaneo figli 2021: erogazione dell’assegno

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante è corrisposto mediante:

accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);

bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;

accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Rdc.







