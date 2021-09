Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori da metà ottobre: oggi il CdM

Come già anticipato dal Governo dopo il Cdm del 9 settembre, la nuova estensione del Green Pass si farà. Nel pomeriggio di oggi, 16 settembre, si riunirà il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del nuovo decreto, che renderà il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori del pubblico, per le partecipate e anche per gli organi costituzionali.

Il Governo è al lavoro anche per l’estensione ai lavoratori del privato, nei giorni scorsi sono stati disposti tavoli con i sindacati, e prima del CdM si riunirà anche la Cabina di regia per rifinire gli ultimi aspetti del decreto.

In arrivo anche nuove sanzioni. Il nuovo Decreto dovrebbe infatti estenderà le sanzioni già previste per chi non ha il Green Pass, sia a livello pecuniario che amministrativo.

Secondo quanto anticipato da Rai News, nel nuovo decreto dovrebbe arrivare anche l’istituzione di uno speciale Fondo per il risarcimento di chi è stato danneggiato dai vaccini, come chiesto in Parlamento dalla Lega. Nel frattempo è terminata la discussione in Senato per la conversione in legge del Decreto Green Pass, precedentemente approvato anche alla Camera, che ha introdotto alcune modifiche al Certificato verde, estendendone a 12 mesi la validità per i vaccinati.

Green Pass obbligatorio: le categorie interessate

Come già anticipato, il decreto dovrebbe interessare innanzitutto i lavoratori del pubblico e delle partecipate (come ad esempio Poste Italiane), mentre resta ancora il dubbio per alcune attività, come gli enti di regolazione delle attività economiche.

Il decreto riguarderà anche le imprese private, si è al lavoro per decidere se scaglionare l’entrata in vigore delle disposizioni o meno. In questo caso non ci saranno eccezioni, dagli studi professionali ai taxi, dalle fabbriche agli uffici, in ogni ambito lavorativo sarà obbligatorio possedere la Certificazione verde.

Green Pass obbligatorio: quando scatta

Sono due le date alle quali si sta pensando per introdurre l’obbligo: 10 o 15 ottobre. L’entrata in vigore a ottobre permetterà alle categorie interessate di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, analogamente a quanto è stato disposto per i lavoratori delle Rsa, per i quali l’obbligo scatterà proprio dal 10 ottobre.

Green Pass obbligatorio: sanzioni

La linea del Governo prevede dure sanzioni per chi non sarà in possesso del Green Pass. Si guarda al modello scuola: per il personale scolastico in questo momento sono previste multe da 400 a 1.000 euro e la sospensione sia della prestazione lavorativa che dello stipendio dopo cinque giorni di ingresso senza certificazione. Si attende quindi il prossimo Consiglio del Ministri e la successiva pubblicazione del Decreto-legge in Gazzetta Ufficiale per conoscere con esattezza tutte le novità in arrivo.







