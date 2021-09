Terza dose Vaccino Covid: quando, per chi, le novità dell’Aifa

Terza dose già dalla fine di settembre per i soggetti immunodepressi. Questo l’orientamento che si sta delineando nell’ambito del proseguimento della campagna vaccinale per i prossimi mesi. La terza dose non dovrebbe in questo momento essere estesa a tutti.

L’Ema, l’Agenzia Europea del medicinali, ha infatti definito “non urgente” la somministrazione di una terza dose per la popolazione generale, mentre dovrebbe essere utile in questo momento per i soggetti immunocompromessi “come parte della loro vaccinazione primaria“. In ogni caso l’Agenzia sta comunque valutando i dati sull’uso della terza dose da somministrare 6 mesi dopo la seconda per ripristinare la protezione contro il calo. Non si conoscono i risultati di queste valutazioni, che verranno comunicate, in base a quanto comunicato dall’Aifa, “a tempo debito“.

In questa incertezza, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato che entro fine settembre partirà la somministrazione della terza dose per i soggetti immunodepressi. Nell’ambito della conclusione del G20 sulla Salute a Roma il ministro aveva infatti affermato:

“La terza dose in Italia ci sarà. Noi partiremo sicuramente già nel mese di settembre per le persone che hanno fragilità di natura immunitaria, come i pazienti oncologici, i trapiantati e coloro che hanno avuto una risposta immunitaria fragile rispetto alla somministrazione delle prime due dosi“.

Terza dose Vaccino Covid: per chi

Il richiamo dovrebbe riguardare:

soggetti immunodepressi;

ospiti delle Rsa;

anziani over 80;

personale sanitario.

Terza dose Vaccino Covid: calendario

Il calendario delle somministrazioni del “booster” dovrebbe permettere di ricevere la somministrazione del siero prima della scadenza del Green Pass, portata a 12 mesi rispetto ai precedenti 9.

Come anticipato, si partirà già da settembre per i pazienti con fragilità di natura immunitaria, per proseguire con gli anziani over 80 e gli ospiti delle Rsa, entro dicembre.

A inizio 2022, tra gennaio e febbraio, toccherà anche agli operatori sanitari.

Terza dose Vaccino Covid: estensione a tutta la popolazione

Come detto in precedenza, l’Ema sta valutando la possibilità di somministrazione del richiamo, limitatamente ai vaccini a mRna, alla popolazione generale. Non tutta la comunità scientifica é d’accordo sulla questione, mentre si interpongono anche problemi di tipo etico.

L’OMS ha infatti chiesto lo stop alla terza dose per la popolazione generale fino a dicembre, riservando la possibilità di estendere ancora la moratoria in futuro, per permettere a tutti gli Stati di immunizzare almeno il 40% della popolazione. Rimane infatti evidente la disparità di vaccinazione tra i paesi ricchi e quelli poveri del mondo. Si attendono quindi aggiornamenti sulla questione, primo su tutti il parere di Ema e Aifa.







