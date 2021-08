Concorso Agenzia Entrate, 2420 posti per laureati: bando in arrivo. Le novità

­È ormai imminente l’arrivo del nuovo Concorso dell’Agenzia delle Entrate, per l’assunzione di 2420 unità di personale di Area III, fascia retributiva F1. Un concorso quindi rivolto ai soli laureati, e che prevede principalmente due profili professionali:

Funzionario informatico – 100 posti;

Funzionario tributario – 2320 posti.

Secondo quanto appreso dal sindacato F.L.P. Ecofin, i posti saranno suddivisi non solo tra gli uffici centrali, ma anche nelle varie direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e nelle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi un’indicazione sulla suddivisione dei posti e alcuni dettagli sullo svolgimento del concorso.

Concorso Agenzia Entrate: posti

Secondo il documento del sindacato FLP, a cui rimandiamo per maggiori dettagli cliccando su questo indirizzo, i 2320 posti per Funzionari tributari saranno così suddivisi:

Concorso 2320 Funzionari tributari Agenzia Entrate Ufficio/profilo Posti Ufficio Posti Esperti di fiscalità internazionale 50 DR Lazio 105 Esperti attività legale 70 DRE Liguria 50 Esperti in protezione dati personali 10 DRE Lombardia 425 Esperti per il controllo di gestione 20 DR Marche 40 Uffici centrali – compresi SAM e COP 220 DR Molise 20 DP Bolzano 20 DR Piemonte 160 DP Trento 30 DR Puglia 80 DR Abruzzo 40 DR Sardegna 40 DR Basilicata 20 DR Sicilia 130 DR Calabria 40 DR Toscana 130 DR Campania 60 DR Umbria 30 DR Emilia Romagna 320 DR Valle d’Aosta 10 DR Friuli Venezia Giulia 40 DR Veneto 160

Per quanto riguarda i 100 posti per funzionari informatici, la suddivisione sarà invece la seguente:

Concorso 100 Funzionari informatici Agenzia delle Entrate Profilo Posti Analisti dati fiscali 25 Analisti di infrastrutture e sicurezza informatica 25 Data scientist 50

Concorso Agenzia Entrate: domanda

La procedura di presentazione delle domande sarà interamente svolta per via telematica. Come prevedono le indicazioni contenute nel capitolato tecnico per lo svolgimento dei concorsi dell’Agenzia delle Entrate per il triennio 2020-2022, sarà predisposto un sito apposito per il concorso per funzionari tributari e uno per funzionari informatici, come è avvenuto per il precedente concorso per 510 funzionari tributari.

Sarà comunque possibile accedere ai bandi, non appena saranno pubblicati, anche attraverso la sezione concorsi del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “L’agenzia > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso“.

Concorso Agenzia Entrate: prove

In base a quanto previsto per i concorsi per l’Agenzia delle Entrate, la selezione si articolerà nelle seguenti fasi:

Prova oggettiva attitudinale;

Prova oggettiva tecnico-professionale;

Tirocinio retribuito;

Prova orale.

Le prime due prove sono scritte e dovrebbero consistere in una serie di 80 domande a risposta multipla, la prima prova riguarderà la logica e la seconda prova riguarderà le materie specifiche del profilo professionale per il quale si concorre.

Aggiornamenti e novità arriveranno con la pubblicazione dei bandi di concorso in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire nel mese di agosto.







© RIPRODUZIONE RISERVATA