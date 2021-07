Tamponi a prezzi ridotti, decreto Covid: in arrivo entro il 6 agosto

Entro una decina di giorni si potrà usufruire di tamponi a prezzi ridotti nelle farmacie. Lo ha annunciato il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, a seguito dell’introduzione in Italia del Green Pass obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi ed attività, come cinema e teatri, palestre, piscine ed a tutti gli spazi della ristorazione al chiuso. Il Decreto Covid, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede inoltre l’introduzione di un prezzo ridotto per i tamponi in farmacia per una specifica platea di persone, che saranno disponibili fino al 30 settembre.

Nei prossimi paragrafi sono approfondite le tempistiche e le scadenze dei tamponi a prezzi ridotti e come e dove richiederli.

Tamponi a prezzi ridotti: da quando

Il Decreto Legge n. 105/2021 contiene sia le nuove regole circa il Green Pass obbligatorio che entreranno a pieno regime dal 6 agosto, sia l’adozione di alcune misure urgenti per la somministrazione di test rapidi antigenici a prezzo calmierato, soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni che ancora sono in attesa di ricevere il vaccino. Ma quando saranno disponibili i tamponi a prezzo ridotto?

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Covid, il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che “Ad oggi sono stati scaricati più di 33 milioni di Green pass, è abbastanza semplice. Inoltre, sulla base dell’ultimo decreto approvato, ho avuto il compito dal ministro della Salute di fare un protocollo d’intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmierati. Penso che nel giro di una decina di giorni, anche meno, anche grazie a grande disponibilità del presidente dell’Ordine e delle associazioni di categoria, riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa del vaccino, deve fare il tampone per accedere al Green pass“.

Dunque, entro il 6 agosto, potrebbero essere disponibili i tamponi a prezzo ridotto nelle farmacie, rivolti soprattutto alla platea dei giovani tra i 12 e i 18 anni e di tutti coloro che necessitano del Green Pass ma sono in attesa per poter prenotare o ottenere il vaccino.

Tamponi a prezzi ridotti: fino a quando

Nell’Articolo 5 del Decreto Covid, in vigore dal 23 luglio 2021, si legge che: “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della

salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, a prezzi contenuti.”

Dunque, i 45 milioni stanziati per l’attuazione di questa misura permetteranno di ridurre il prezzo dei tamponi rapidi a prezzi ridotti solamente fino al 30 settembre 2021.

Esenzione dal Green Pass

Sempre entro il 6 agosto dovrebbe essere emanata una circolare da parte del Ministero della Salute riguardo le esenzioni dall’obbligo di green pass. Probabilmente saranno inclusi tutti i giovani sotto i 18 anni che in alcune Regioni ancora non hanno accesso alla vaccinazione, insieme a tutte le persone che per motivi sanitari, potranno essere esentate attraverso una certificazione da parte del medico curante.







© RIPRODUZIONE RISERVATA