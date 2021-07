Concorso AOU Padova, 30 posti area amministrativa: chi partecipa

preselezione , attivata con un alto numero di domande, consistente in quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie della pratica e della prova orale;

prova pratica , consistente nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta o in quesiti a risposta sintetica/multipla;

qualificazione professionale richiesta o in quesiti a risposta sintetica/multipla; prova orale, su elementi di legislazione sanitaria nazionale (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) con riferimenti alla legislazione regionale in materia (in particolare leggi regionali nn. 55-56/1994 e n. 19/2016), uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e lingua inglese.

prova scritta su legislazione sanitaria nazionale (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) con riferimenti alla legislazione regionale in materia (in particolare leggi regionali nn. 55-56/1994 e n. 19/2016), elementi di diritto amministrativo, elementi di legislazione in materia del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione da svolgere anche con quesiti a risposta sintetica/multipla;

prova pratica , che consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale, un approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, verifica della conoscenza di apparecchiature e applicazioni informatiche e lingua inglese.