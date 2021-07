Lotteria scontrini estrazioni settimanali e mensili, oggi 8 luglio: codici vincenti e premi in palio

Oggi, giovedì 8 luglio, saranno effettuate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli le estrazioni settimanali della Lotteria scontrini, iniziate ufficialmente lo scorso 10 giugno. Le estrazioni settimanali si terranno infatti ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Nella giornata di oggi verranno estratti anche i codici vincenti dell’estrazione mensile.

Vediamo nel dettaglio come funziona la Lotteria degli scontrini e come partecipare, il calendario delle estrazioni settimanali, quali sono i premi in palio e come scoprire se si è vincitori.

Lotteria scontrini, estrazioni settimanali: come partecipare

Per poter partecipare alla Lotteria scontrini, i consumatori devono ricevere dei biglietti virtuali al momento dell’acquisto in modalità elettronica, fornendo il proprio codice lotteria durante il pagamento.

Per generare il proprio codice occorre accedere al menu «Partecipa ora» sul portale della Lotteria degli scontrini e successivamente inserire il proprio codice fiscale. Lo scontrino elettronico riprodotto a seguito dell’acquisto verrà inviato telematicamente dall’esercente e produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Importante ricordare che possono partecipare a questa lotteria gratuita solo le transazioni effettuate con metodi di pagamento elettronici, ovvero tramite:

carte di credito;

bancomat;

carte di debito;

app di pagamento;

carte prepagate.

Lotteria scontrini estrazioni settimanali: codici vincenti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella giornata di oggi, giovedì 8 luglio 2021, effettuerà la quarta estrazione settimanale dei codici vincenti.

Verificare la vincita

Per poter verificare se il proprio “biglietto virtuale” è uno dei fortunati vincitori, è sufficiente entrare nell’Area Riservata del sito della Lotteria degli Scontrini, accedendo tramite:

SPID ;

; CIE;

CNS.

All’interno della propria Area Riservata è quindi possibile controllare il numero degli scontrini in possesso, i biglietti virtuali generati e soprattutto i biglietti vincenti per ogni estrazione.

Di seguito l’elenco dei codici vincenti dell’estrazione settimanale del 1° luglio:

Lotteria scontrini estrazioni settimanali: nuovi premi in palio

Grazie ad uno stanziamento annuo di 45 milioni di euro previsto dalla Legge di bilancio 2021, vi sarà la disponibilità di quasi 12 milioni di euro non utilizzati che andranno ad ampliare il numero delle estrazioni settimanali, la cui partenza è prevista per il 10 giugno. I premi in palio sono:

15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti;

25 premi da 10.000 euro per gli acquirenti;

15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

25 premi da 2.000 euro per gli esercenti.

Inoltre, sono stati previsti anche dei premi speciali, in occasione del Ferragosto e di Capodanno: saranno 5 Maxi premi di 150.000 euro ciascuno per gli acquirenti e 5 maxi premi da 30.000 euro ciascuno per gli esercenti.

Lotteria scontrini estrazioni settimanali: riscuotere i premi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite:

PEC,

raccomandata AR.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate:

agli acquirenti , tramite PEC o tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria;

, tramite o tramite all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria; agli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); o tramite raccomandata AR al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

Lotteria scontrini estrazioni settimanali: calendario

Le estrazioni settimanali si terranno ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Ecco i risultati delle scorse estrazioni settimanali:

