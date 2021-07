Contributo Affitti: al via le domande online per gli indennizzi. Ecco il modulo

Al via le domande per il contributo affitti 2021: i proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione, possono richiedere questo ulteriore indennizzo a fondo perduto per locatori.

La domanda deve essere inviata online, utilizzando un servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e può essere trasmessa dal 6 luglio al 6 settembre 2021.

Il provvedimento (scaricabile in fondo all’articolo) che approva il modello e dà il via alle istanze è stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Contributo Affitti 2021: cos’è

Il contributo a fondo perduto per locatori che riducono l’affitto è previsto dall’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il contributo è destinato ai locatori – proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa – che dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.

È necessario, inoltre, che i contratti di locazione siano in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, che l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e che sia adibito ad abitazione principale del conduttore.

Come viene erogato il Contributo Affitti

Il contributo riconosciuto dal Fisco è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.

Contributi Affitti 2021: quando spetta

Il contributo a fondo perduto per gli affitti spetta quando:

la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;

l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;

il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;

la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;

la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Contributo affitti: come fare domanda

La domanda per ottenere il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti deve essere inoltrata esclusivamente online, mediante un servizio web che l’Agenzia ha reso disponibile sul suo portale.

Il modulo da utilizzare è nominato “modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione” >> Scaricalo qui <<

Seguendo le istruzioni emanate dal provvedimento delle Entrate, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione contiene le seguenti informazioni:

il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto; l’ IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;

del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo; la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;

in caso di istanza già inviata; i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta densità abitativa e che costituiscono l’abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di

più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare – entro il 31 dicembre 2021 – una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo

Contributo Affitti: come funziona la domanda online

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza.

Nell’applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.

L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato

in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.

Contributo Affitti: ecco il modulo per la domanda

Il modello e le relative istruzioni per compilare e inviare l’istanza di fondo perduto affitti sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

LeggiOggi mette a disposizione >> qui il modello di domanda <<

Contributo Affitti 2021: entro quando fare domanda

I locatori che riducono l’affitto agli inquilini e vogliono richiedere l’indennizzo devono inviare la domanda nel periodo dal 6 luglio al 6 settembre 2021.

(Fonte Agenzia delle Entrate)







