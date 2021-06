Concorso OSS Ipab Valdagno, 17 posti: requisiti, domanda, prove

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 50 del 25 giugno 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 17 posti a tempo indeterminato e pieno di Operatore Socio Sanitario (OSS) presso l’Ipab Villa Serena di Valdagno.

I 17 posti saranno così ripartiti:

3 posti per l’Ipab Casa Tassoni di Cornedo Vicentino;

14 posti per l’Ipab CSS Villa Serena di Valdagno.

Concorso OSS Ipab Valdagno: requisiti

Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o di un Paese terzo purché titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

idoneità fisica alla mansione;

pieno godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati, licenziati, o dichiarati decaduti da un pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

aver assolto gli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o che siano ritenute ostative dall’Amministrazione all’instaurarsi del rapporto di impiego, in relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire;

Attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario” (conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con provvedimento del 22/02/2001) o titolo equipollente.

Concorso OSS Ipab Valdagno: domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema allegato al bando, e fatta pervenire all’Ente:

tramite raccomandata A/R all’indirizzo: “Centro Servizi Sociali Villa Serena” in Piazza Dante 6/a a Valdagno (VI);

all’indirizzo: “Centro Servizi Sociali Villa Serena” in Piazza Dante 6/a a Valdagno (VI); per via telematica mediante PEC all’indirizzo: info@pec.cssvillaserena.it;

all’indirizzo: info@pec.cssvillaserena.it; tramite consegna a mano direttamente all’Ufficio Segreteria del “Centro Servizi Sociali Villa Serena” in Piazza Dante 6/a a Valdagno (VI).

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 25 luglio 2021. Nel caso di invio tramite raccomandata A/R, la domanda si considera prodotta in tempo se spedita entro questa data. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, ma la domanda dovrà, comunque, pervenire all’Ente entro tre giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal bando.

Per la partecipazione al concorso è inoltre necessario il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando. La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di partecipazione insieme ai seguenti documenti:

fotocopia di un documento d’identità valido;

titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso (autodichiarazione);

curriculum vitae;

permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).

Concorso OSS Ipab Valdagno: prove

Le prove d’esame saranno 2:

una prova scritta/teorico-pratica;

una prova orale.

In ragione del numero di domande di partecipazione al presente concorso, l’ente si riserva la possibilità di procedere a una prova preselettiva che verterà sugli argomenti del programma d’esame oltre ad elementi di cultura generale e/o prove psico–attitudinali e consisterà nella formulazione di domande con risposta multipla.

La prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato, o in una breve stesura di argomentazioni, o sarà sotto forma di questionario.

La prova orale verterà sulle materie d’esame, nonché sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Nel corso della prova orale verranno accertate inoltre le capacità comunicative e relazionali del candidato e la capacità di lavorare in gruppo.

Il programma d’esame è il seguente:

materie attinenti le competenze previste per la figura dell’operatore socio sanitario;

normativa nazionale e regionale in materia di assistenza a persone anziane non autosufficienti;

principi generali ed elementi di assistenza;

assistenza alla persona anziana;

assistenza alla persona con disturbi mentali;

assistenza alla persona con handicap;

nozioni in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti, con particolare riguardo alla tecnica dell’igiene personale, ambientale ed alimentare;

nozioni elementari in materia di pronto soccorso;

aspetti organizzativi, relazionali, di comunicazione e di responsabilità nell’esercizio della professione;

assistenza alla persona nella mobilizzazione;

elementi di psicologia;

elementi di sociologia della famiglia e delle istituzioni;

tecniche di animazione;

elementi di etica;

metodologia del lavoro socio sanitario e della programmazione;

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

nozioni in materia di privacy (GDPR 679/2016);

nozioni generali sul rapporto di pubblico impego, con particolare riferimento al CCNL Comparto Funzioni Locali e diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

Concorso OSS Ipab Valdagno: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consigliano i seguenti testi:

