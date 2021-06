Assegno unico figli disabili: a chi spetta, importi e maggiorazioni

L’Assegno unico arriverà finalmente nelle case delle famiglie italiane a partire dal 1 luglio 2021, integrando una maggiorazione per i figli disabili a carico. Il via libera per l’erogazione di questa misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2021, è finalmente arrivato lo scorso 30 marzo da parte dell’Aula del Senato. Inoltre, il 4 giugno 2021 è stato approvato al Consiglio dei Ministri un decreto legge che prevede l’introduzione della misura ponte in vigore dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021, in attesa della vera e propria riforma dell’assegno universale previsto dal 1° gennaio 2022.

Nell’Articolo 2 della Legge sull’Assegno unico si specifica infatti la disposizione del “riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità”.

Vediamo ora nel dettaglio a chi spetta e in cosa consiste questa maggiorazione e quali sono gli importi effettivi destinati alle famiglie con figli a carico.

Assegno unico figli disabili: cos’è

L’Assegno unico è legge ed entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2021 per le famiglie con figli a carico fino a 21 anni di età a partire dal settimo mese di gravidanza della madre. “L’assegno unico e universale – ha spiegato la ministra per la Famiglia Elena Bonetti – è un provvedimento che fa parte del Family Act e consiste in una quota che verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, mese dopo mese, maggiorato dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili. E’ per tutti, e la quota dipenderà dal reddito, quindi le famiglie meno abbienti riceveranno di più, e le più ricche avranno solo una quota base”.

A tutte le famiglie che soddisfino i requisiti qui sotto elencati e che abbiano a carico uno o più figli fino ai 21 anni di età sarà distribuito mensilmente questo bonus, per un totale di 12 mesi e con importi stabiliti.

In particolar modo, come recita l’Articolo 2 della legge sull’Assegno unico, è presente una maggiorazione per tutti i nuclei familiari che abbiano a carico uno o più figli disabili.

Assegno unico figli disabili: a chi spetta

L’Assegno unico spetterà a tutte le tipologie di famiglie:

ai lavoratori dipendenti , pubblici e privati;

, pubblici e privati; ai lavoratori autonomi , i liberi professionisti;

, i liberi professionisti; ai disoccupati.

I requisiti fondamentali per poter fruire di questo sussidio economico prevedono di:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea , o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

o di uno , o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi;

essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

La maggiorazione indicata nel testo della Legge sull’Assegno unico viene accreditata unicamente alle famiglie che presentano uno o più figli disabili a carico, per un’aliquota compresa tra il 30% e il 50%, graduata secondo la classificazione della disabilità.

Assegno unico figli disabili: importi

Come recita l’Articolo 2 della legge: “L’ammontare dell’assegno di cui al è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare“.

Saranno dunque degli importi variabili a seconda della situazione economica, dichiarata attraverso l’ISEE, di ciascuna famiglia richiedente per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.

Il testo di legge sottolinea però che l’assegno verrà concesso ai figli maggiorenni, dunque di età compresa tra i 18 e i 21 anni, solamente nel caso in cui questi frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea o un tirocinio, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

Inoltre sarà applicata una maggiorazione dal 30 al 50 per cento per ogni figlio disabile a carico della famiglia richiedente il sussidio, calcolata e modulata sulla base della gravità della disabilità del soggetto. Nel periodo coperto dalla misura ponte, la maggiorazione sarà di 50 euro in più.

Assegno unico figli disabili: maggiorazione

Sull’Assegno unico dal 2022 verrà inoltre applicata una maggiorazione per ciascun figlio disabile fino ai 21 anni di età, per una quota compresa tra il 30 e il 50 per cento a seconda della classificazione e della gravità della disabilità del soggetto.

Durante il periodo coperto dalla misura ponte (dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021), sarà applicata una maggiorazione di 50 euro.

In particolare, solamente riguardo i figli disabili a carico, è possibile percepire il sussidio anche nel momento in cui questi abbiano già compiuto 21 anni di età ma che siano rimasti a carico della famiglia richiedente.







