Decreto Reclutamento PA: concorsi pubblici in 100 giorni per il PNRR

Nel pomeriggio del 4 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Reclutamento, il decreto-legge che detta le regole per le assunzioni nelle PA legate all’attuazione del PNRR. Nel testo discusso in CdM si parla non solo delle assunzioni di tecnici specializzati che andranno a gestire i progetti del Recovery Plan, ma anche delle diverse tipologie di contratti, come l’apprendistato per i giovani diplomati.

Procedure rapide, in 100 giorni, seguendo l’onda del concorso per 2800 tecnici al Sud. Le regole sono limitate alle assunzioni previste dal PNRR, il Decreto Reclutamento è infatti uno dei punti chiave su cui si fa affidamento per l’arrivo nei tempi prestabiliti della prima tranche di finanziamenti dall’UE, dopo l’invio del PNRR e il Decreto Recovery che ne stabiliva la governance.

Decreto Reclutamento: assunzioni

Il testo delinea le norme su cui si baseranno i nuovi concorsi. Queste le assunzioni previste per il Recovery Plan:

500 unità di personale non dirigenziale per la rendicontazione finanziaria e governance, elevabili a 800;

di personale non dirigenziale per la rendicontazione finanziaria e governance, elevabili a 800; 67 unità per l’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale;

268 unità per la digitalizzazione;

16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo;

5.410 unità a supporto del Ministero della Giustizia per il PNRR.

Decreto Reclutamento: le regole per i concorsi

Le Amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per assunzioni di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione. È possibile avvalersi di procedure semplificate per il reclutamento, con l’indizione di concorsi pubblici che seguano le indicazioni presenti all’interno dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

In poche parole, i concorsi per il reclutamento di personale specializzato per l’attuazione dei progetti del PNRR utilizzeranno la seguente procedura:

valutazione dei titoli ;

; una sola prova scritta.

Per l’assunzione delle 500 unità per la rendicontazione finanziaria è previsto invece un concorso per titoli ed esame orale.

Per quanto riguarda le 16.500 assunzioni per l’Ufficio per il processo, queste verranno gestite in larga parte dalla Giustizia Amministrativa. La Giustizia amministrativa procederà mediante concorso pubblico per titoli e prova orale dei candidati che abbiano ottenuto, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito dai bandi.

Le assunzioni di 5.410 unità a supporto del Ministero della Giustizia saranno gestite dall’Amministrazione della Giustizia ordinaria, che invece procederà alle assunzioni mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.

Decreto Reclutamento: il ruolo di Formez PA

Si legge nella bozza del Decreto che “All’associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica.”

Sarà Formez PA a predisporre e organizzare le procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica.

Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale per conoscere tutte le novità.

(Articolo in aggiornamento)







© RIPRODUZIONE RISERVATA