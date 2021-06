Case intelligenti: comodità e convenienza con i termostati ambiente wifi

Una connessione internet veloce non può più mancare all’interno della nostra casa. Rimanere sempre connessi comporta numerosi vantaggi, spesso anche non direttamente provenienti dal mondo del web o dei social network. Oggi infatti approfondiremo il tema delle case intelligenti, dove è sempre più facile vivere nel comfort grazie a specifici termostati wifi, risparmiando al contempo sulla bolletta: il mix vincente di cui non ci si vuole mai liberare!

Design e vantaggi di un termostato di qualità

I nuovi termostati wi-fi hanno tutti un design estremamente minimalista, con colori chiari e forme squadrate, tipiche degli strumenti tecnologici più alla moda.

La loro estetica, comunque, passa in secondo piano rispetto ai loro principali vantaggi, su tutti la regolazione automatica della temperatura che permette un sensibile abbattimento degli sprechi energetici, con benefici che si ripercuotono sul costo della tua bolletta e su tutto il pianeta.

Il vantaggio derivante dall’installazione di un termostato smart può aumentare se si scelgono offerte vantaggiose, come le tariffe luce e gas di ENGIE, per citarne una, in grado aumentare notevolmente il risparmio in bolletta a seguito della riduzione dei consumi energetici. Comprare e installare un termostato smart è molto semplice, basta recarsi presso un negozio di elettronica e farsi seguire nella fase di montaggio.

I termostati di ultima generazione, inoltre, dispongono anche dell’opzione plug and play e permettono di controllare la temperatura automaticamente impostata anche da remoto tramite smartphone e pc, così da poter sempre godere di una casa confortevole.

Immagina, ad esempio, di voler impostare una determinata temperatura solo per poche ore al giorno o un’ora prima di tornare a casa durante la stagione invernale: con un termostato smart questo sarà possibile!

Dove collocare e come abbinare il tuo termostato wifi ai diversi ambienti della casa

L’indiscutibile funzionalità dei termostati smart, inoltre, si sposa bene con la totalità degli ambienti di qualsiasi casa grazie ai molteplici design esistenti.

È importante sottolineare che ad oggi, una casa smart è una vera e propria casa di lusso: la domotica infatti è al contempo presente e futuro in tutta Europa, ed è bene tenerlo a mente già durante la fase di progettazione della propria casa, per garantirsi una casa lussuosa, confortevole e innovativa.

Ad esempio, coloro che possiedono una piccola sala benessere o intendono adibire uno spazio della casa ad una sala fitness, possono pensare di beneficiare di un termostato smart che regolerà in maniera automatica la temperatura a seconda delle necessità, migliorando la qualità dell’allenamento.

Inoltre, non puoi assolutamente fare a meno di un termostato nel caso in cui tu possieda una cantina: tenere automaticamente la temperatura impostate alla gradazione ottimale aiuterà i tuoi vini a conservarsi al meglio.

L’unico limite, comunque, è quello imposto dalla tua fantasia: il termostato smart può essere un esercizio di stile, stravagante e fantasioso con una colorazione molto accesa, o, al contrario, sobrio ed elegante, dai colori chiari e dalle forme rettangolari: non ci sono abbinamenti migliori, scegli i tuoi preferiti!







