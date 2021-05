Vaccini in farmacia da giugno: chi può farli, dove, prenotazioni

Con la firma, a fine marzo, da parte del Ministro della Salute Speranza, del protocollo con Regioni e farmacisti, erano state poste le basi per la campagna di somministrazione dei vaccini in farmacia. Il protocollo, o meglio “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2” prevede il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione del nostro Paese.

In un’intervista al Correre della Sera, il presidente di Federfarma Marco Cossolo spiega che è tutto pronto per le vaccinazioni in farmacia, con più di 11.000 soci che hanno aderito alla campagna e hanno completato o stanno completando il corso di formazione. Le vaccinazioni partiranno quindi da giugno.

Si aggiunge quindi un altro tassello alla campagna vaccinale che può aumentare considerevolmente il numero di vaccinazioni somministrate al giorno. Il piano del Commissario Figliuolo è quello di arrivare a un milione di somministrazioni al giorno dopo aver superato ormai quella delle 500.000.

Per farlo si punta sui medici di base e sulle farmacie, mentre sono state aperte le prenotazioni per gli over 50 e si partirà con quelle per gli over 40 a partire dal 17 maggio. Il tutto sarà possibile anche grazie all’arrivo di nuove dosi, con tre milioni in arrivo soltanto questa settimana.

Vaccini in farmacia: come funziona

Le farmacie che vogliono partecipare alla campagna di vaccinazione devono comunicare la volontà di aderire inviando un apposito modulo via e-mail a:

Azienda sanitaria territorialmente competente;

Ordine dei Farmacisti territorialmente competente;

Associazione provinciale Federfarma o Coordinamento regionale Assofarm.

Il farmacista che vuole aderire alla campagna vaccinale, oltre a comunicarlo agli organi di competenza dovrà anche sottoporsi a una formazione specifica frequentando il corso “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19“. Spetterà agli Ordini provinciali dei farmacisti fornire l’accesso ai farmacisti interessati.

I locali della farmacia dovranno essere strutturati in modo da distinguere tre zone:

area accettazione;

area somministrazione;

area monitoraggio.

Nel caso in cui la farmacia non possieda dei locali adatti si può provvedere allestendo degli appositi gazebo. Si può procedere alla vaccinazione anche quando la farmacia è chiusa.

I cittadini che vogliono farsi vaccinare in farmacia devono:

compilare correttamente il consenso informato;

rispettare le disposizioni previste per il contenimento dei contagi;

non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19 e non avere febbre superiore a 37,5°.

Saranno le Aziende sanitarie territorialmente competenti a fornire le dosi dei vaccini alle farmacie per la somministrazione, alle farmacie verrà corrisposta una remunerazione di 6 euro per ogni vaccino effettuato.

Chi può fare i vaccini in farmacia

L’Accordo prevede che “le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità“.

Il presidente di Federfarma ha affermato che potranno prenotarsi i cittadini da 18 a 60 anni.

Vaccini in farmacia: chi non può farli

Sono esclusi dalla prenotazione e dalla somministrazione in farmacia i soggetti estremamente fragili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica. Niente vaccino in farmacia quindi per persone fragili o con allergie gravi.

Vaccini in farmacia: prenotazioni

Il presidente Cossolo afferma che la prenotazione “Sarà un servizio a domanda individuale. Chi vuole vaccinarsi potrà recarsi direttamente dal suo farmacista e chiedere l’appuntamento. Un percorso semplice e veloce che favorisca la partecipazione alla campagna di profilassi.”

Quali vaccini saranno somministrati in farmacia

I vaccini che verranno somministrati in farmacia saranno al momento Johnson&Johnson e AstraZeneca, in quanto più facili da conservare utilizzando gli strumenti già presenti all’interno delle farmacie.

