Ticket sanitario 2021: tutti i codici di esenzione per situazione e patologie

Il ticket sanitario, come noto, è un contributo versato dal cittadino per alcune prestazioni sanitarie offerte dallo Stato ed è principalmente riferito a prestazioni di: pronto soccorso, cure termali, acquisto farmaci, prestazioni specialistiche (quali visite, esami strumentali e analisi di laboratorio) e vede qualche novità per il 2021.

Tuttavia, è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento in determinati casi, tenendo conto non solo della patologia, ma anche del reddito e dello status lavorativo. Nello specifico, i casi di esenzione si suddividono per:

reddito;

età;

condizione sociale;

presenza di alcune malattie (croniche o rare);

riconoscimento dell’invalidità;

gravidanza;

diagnosi precoce di tumori;

diagnosi di HIV.

Nel dettaglio, all’esenzione ticket sanitario 2021 sono associati dei codici, come ad esempio “E01”, che riguarda tutte le persone di età inferiore a 6 anni, e superiore ai 65 anni, con esenzione a patto che il reddito familiare sia inferiore alla soglia dei 36.151,98 euro.

Per l’esenzione del ticket sanitario 2021 per reddito e patologia non ci sono grandi variazioni rispetto allo scorso anno. Unica eccezione, per alcune Regioni come la Lombardia che lo hanno previsto, è per le persone che hanno contratto SARS-CoV-2. Anche la malattia Covid dà diritto all’esenzione dal ticket nel 2021 per tutti gli accertamenti successivi necessari.

Ma andiamo in ordine e vediamo nello specifico tutti i codici di esenzione del ticket sanitario 2021.

Ticket sanitario 2021: codici esenzione per reddito

Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.

I codici delle categorie esenti per reddito sono queste:

Codice E01 : cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro; Codice E02 : disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; Codice E03 : titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; Codice E04: titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Si ricorda, al riguardo, che è stato prorogato, da parte delle Regioni, il rinnovo dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito e patologia (E01, E02, E03, E04). Il termine è stato spostato al 31 marzo 2021 a causa dell’emergenza coronavirus.

Ticket sanitario 2021: esenzione per malattie croniche

Secondo l’OMS le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Dpcm sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente. Il nuovo elenco delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto si trova nell’allegato 8 al Dpcm.

Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Ticket sanitario 2021: codice esenzione gravidanza

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.

In particolare, potranno essere erogate gratuitamente:

le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;

i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale);

l’assistenza al puerperio.

Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M + nn settimana di gravidanza. Inoltre, il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M50, in caso di:

minaccia d’aborto;

erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza;

condizioni patologiche che comportano un rischio per la madre o per il feto;

prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 – sezione C al Dpcm in commento, prescritte dallo specialista o dal genetista medico ed eseguite presso le strutture appositamente individuate dalle Regioni.

Ticket sanitario 2021: codici esenzione per invalidità

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’esenzione per invalidità è riconosciuta dall’Asl di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.

Le categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea sono:

“ G01 ”: invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio;

”: invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio; “ L01 ”: grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità;

”: grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità; “ L02 ”: invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità;

”: invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità; “ S01 ”: grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione;

”: grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione; “ S02 ”: invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°;

”: invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°; “ C01 ”: invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento;

”: invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento; “ C02 ”: invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento;

”: invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento; “ C03 ”: invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità;

”: invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità; “ C04 ”: Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90;

”: Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90; “ C05 ”: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili;

”: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili; “ C06 ”: Sordomuti;

”: Sordomuti; “ V01 ”: Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari, vittime dovere e familiari superstiti;

”: Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari, vittime dovere e familiari superstiti; “ G02 ”: Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°;

”: Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°; “ L03 ”: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità;

”: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità; “ L04 ”: Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;

”: Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali; “S03”: Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8°.

Ticket sanitario 2021: esenzioni per diagnosi precoce tumori

Il Servizio sanitario nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.

La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione.

In particolare:

codice D01 : prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione;

: prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione; codice D02 : esame citologico cervico-vaginale (PAP Test);

: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test); codice D03 : esame mammografico;

: esame mammografico; codice D04 : colonscopia;

: colonscopia; codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella.

Ticket sanitario 2021: codice esenzione tumori

Qualora invece si dovesse ricevere una diagnosi di tumore, si ottiene l’esenzione dal ticket sanitario per patologia oncologica: il codice relativo è lo 048. Con questo codice si ha diritto a ricevere gratuitamente, in tutte le strutture pubbliche o private convenzionate, le prestazioni sanitarie legate alla malattia oncologica.

Ticket sanitario 2021: codice del test Hiv

Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entri in contatto con questo virus, è:

anonimo, come prevede la L. n. 135/1990;

gratuito, come specificato nel D.Lgs. n. 124/1998. Il codice di esenzione, da annotare sulla ricetta, per queste prestazioni è B01.

Ticket sanitario 2021: esenzione per malati di Covid

Alla luce della pandemia attualmente in corso, il Governo sta introducendo l’esenzione del ticket sanitario per i guariti da Covid-19 che hanno avuto un quadro clinico severo della malattia. Dalle conseguenze cardiache a quelle polmonari, gli effetti a lungo termine del Covid verranno monitorati sulla base di un programma nazionale, al fine di identificare precocemente patologie correlate.

I primi a poter beneficiare dei controlli con esenzione dal pagamento del ticket sanitario saranno i pazienti ricoverati per Covid-19 con polmonite interstiziale, insufficienza cardio-respiratoria e\o renale acuta, con o senza necessità di terapia intensiva o subintensiva.

La novità s’inserisce all’interno della bozza del “Decreto Sostegni-bis” attualmente al vaglio del Governo. Si tratta per lo più di anziani o persone con diverse patologie, i soggetti fragili che più di tuti rischiano di sviluppare complicanze legate alla malattia da Covid-19.

Le prestazioni da erogare in regime di esenzione sono elencate nella bozza del nuovo decreto legge che, per sua definizione, non è ancora definitiva e potrebbe subire ulteriori modifiche.

In attesa del testo definitivo per un’analisi più approfondita, evidenziamo che si tratta di prestazioni che consentono il controllo delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa).

Le prestazioni accessibili in regime di esenzione dal pagamento del ticket sanitario saranno erogate su base regionale.

Le Regioni, prevede la bozza del Sostegni-bis, dovranno attivare i programmi di monitoraggio, garantendo la presa in carico dei pazienti e offrendo i controlli necessari.

Ticket sanitario 2021: codici per vaccinazioni

In alcune Regioni, come la Lombardia, sono scattate le vaccinazioni per i “soggetti fragili” tra i 16 e i 59 anni, ovvero coloro che hanno un’esenzione per patologia. Chi rientra in questa categoria può prenotare la somministrazione del vaccino anti covid sul portale della Regione.

Per poter accedere a questa fase della campagna vaccinale è necessario essere in possesso di almeno una esenzione per patologia, essendo affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone ad elevata fragilità.

Qui di seguito la tabella con i codici delle esenzioni per patologia.

Ticket sanitario 2021: Esenzione per patologia

001 – ACROMEGALIA E GIGANTISMO

002 – AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (ESCLUSO: .453.0 SINDROME DI BUDD-CHIARI)

003 – ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI

0031 – IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D’ORGANO

005 – ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA

006 – ARTRITE REUMATOIDE

007 – ASMA

008 – CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE

009 – COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN

011 – DEMENZE

012 – DIABETE INSIPIDO

013 – DIABETE MELLITO

016 – EPATITE CRONICA (ATTIVA)

017 – EPILESSIA (ESCLUSO: SINDROME DI LENNOX-GASTAUT)

018 – FIBROSI CISTICA

019 – GLAUCOMA

020 – INFEZIONE DA HIV

021 – INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. CLASSE III E IV)

022 – INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)

023 – INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

024 – INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

025 – IPERCOLESTEROLEMIA, IPERLIPIDEMIA

026 – IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO

027 – IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)

028 – LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

029 – MALATTIA DI ALZHEIMER

030 – MALATTIA DI SJOGREN

031 – MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S)

032 – MALATTIA O SINDROME DI CUSHING

035 – MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

036 – MORBO DI BUERGER

037 – MORBO DI PAGET

038 – MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

039 – NANISMO IPOFISARIO

040 – NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

041 – NEUROMIELITE OTTICA

042 – PANCREATITE CRONICA

044 – PSICOSI

045 – PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)

046 – SCLEROSI MULTIPLA

048 – SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE

049 – SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CON COMPROMISSIONE ORGANI

050 – SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO

051 – SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI

052 – SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

053 – TRAPIANTATO DI CORNEA

054 – SPONDILITE ANCHILOSANTE

055 – TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

056 – TIROIDITE DI HASHIMOTO

057 – BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)

058 – DONATORI D’ORGANO

059 – MALATTIA CELIACA

060 – OSTEOMIELITE CRONICA

061 – PATOLOGIE RENALI CRONICHE

062 – RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE

063 – ENDOMETRIOSI

064 – SINDROME DA TALIDOMIDE

065 – SINDROME DI DOWN

066 – SINDROME DI KLINEFELTER

067 – CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE

0A02 – MALATTIE CARDIACHE E DEL CIRCOLO POLMONARE

0A31 – IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D’ORGANO)

0B02 – MALATTIE CEREBROVASCOLARI

0C02 – MALATTIE DELLE ARTERIE, ARTERIOLE, CAPILLARI, VENE E VASI LINFATICI

D99 – DIAGNOSI PRECOCE TUMORE DELLA MAMMELLA/OVAIO IN PAZIENTI CON RISCONTRO DI RISCHIO EREDO-FAMILIARE

RNG020 SINDROMI CON ARTROGRIPOSI MULTIPLE CONGENITE

