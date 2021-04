Reddito di cittadinanza maggio 2021: calendario pagamento, rinnovo e sospensione

Anche per il mese di maggio 2021 i beneficiari del Reddito di cittadinanza vedranno arrivare nelle proprie tasche l’atteso pagamento. Grazie all’entrata in vigore del Decreto Sostegni lo scorso 22 marzo il sussidio è stato rifinanziato attraverso lo stanziamento di 1 miliardo di euro. Dunque anche per questo mese coloro che abbiano fatto richiesta di riceverlo prima di maggio 2021 potranno beneficiare del Reddito di cittadinanza.

Vediamo ora le nuove date di pagamento del Rdc 2021, le eventuali sospensioni di erogazione del sussidio e come rinnovarlo.

Reddito di cittadinanza maggio 2021: date pagamenti

Il pagamento del Reddito di cittadinanza per il mese di maggio prevede una doppia data per i suoi beneficiari, in relazione al momento in cui il beneficiario ha inoltrato la domanda per ottenerlo:

domanda inviata entro il 30 aprile: le disposizioni sul pagamento saranno inviate dall’Inps a partire dal 15 maggio, e successivamente saranno le Poste Italiane a distribuire la somma spettante.

le disposizioni sul pagamento saranno inviate dall’Inps a partire dal 15 maggio, e successivamente saranno le Poste Italiane a distribuire la somma spettante. domanda presentata prima di aprile 2021: pagamento in arrivo a partire dal 27 di maggio.

Per tutti coloro che entro il 31 maggio 2021 presenteranno la domanda di Reddito di cittadinanza, l’elaborazione della stessa e la disposizione del pagamento verranno operate dall’Inps a partire dal 15 giugno 2021. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti, il Rdc verrà distribuito dalle Poste Italiane attraverso la Carta Rdc, una carta di pagamento elettronica prepagata che consente di erogare il servizio di cittadinanza ai nuclei familiari che ne beneficiano.

Reddito di cittadinanza maggio 2021: rinnovo domanda

Il decreto 4/19 prevede che la fruizione del Reddito di cittadinanza abbia una durata massima di 18 mesi, oltre i quali le famiglie che lo ricevono e che continuano a detenere i requisiti fondamentali per beneficiarne, devono necessariamente ripetere la richiesta all’Inps.

Tutti i beneficiari che lo hanno ricevuto a partire da novembre 2019 dovranno effettuare il rinnovo a maggio, inviare la richiesta all’Ente previdenziale ed osservare un mese di sospensione del pagamento. Qualora la nuova domanda venisse accolta dall’Inps i pagamenti riprenderanno a partire dal mese di giugno 2021.

Se infatti dovessero permanere le condizioni di bisogno, potrà essere presentata domanda di rinnovo già nel corso del primo mese di sospensione:

La richiesta di rinnovo può essere presentata dagli stessi canali e con le stesse modalità attualmente utilizzati per la prima richiesta del Reddito di Cittadinanza.

e con le stesse modalità attualmente utilizzati per la prima richiesta del Reddito di Cittadinanza. L’erogazione del beneficio riprenderà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è sempre condizionata alla presenza di ISEE in corso di validità e al mantenimento di requisiti e obblighi di legge.

Fondamentale ricordare che in caso di rinnovo il richiedente dovrà accettare la prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano, a pena di decadenza dal beneficio.

I nuovi richiedenti o i precedenti beneficiari che intendono rinnovare la richiesta, potranno inoltrare la domanda per richiedere il Reddito di cittadinanza attraverso una delle seguenti modalità:

questo portale: è necessario autenticarsi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure con la Carta di Identità Elettronica.

Centri di Assistenza Fiscale ( CAF );

); gli uffici postali, dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Reddito di cittadinanza maggio 2021: sospensione

Tutti coloro che, invece, non hanno provveduto a presentare l’ISEE aggiornato al 2021 entro il mese di gennaio non potranno beneficiare del Reddito di cittadinanza. In questo caso, l’Inps dispone automaticamente la sospensione dell’erogazione del sussidio, che potrà essere riattivato soltanto nel momento in cui si presenti l’ISEE 2021 aggiornato.

La sospensione del pagamento del Reddito di cittadinanza si manterrà tale fino a quando il richiedente non presenterà l’ISEE aggiornato.

