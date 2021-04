TFA Sostegno 2021, test preliminare: i quiz ufficiali dei precedenti cicli

Previsti nel 2021 oltre 6.000 posti per il VI e ultimo ciclo del TFA Sostegno, approvato dal MEF con la previsione di un’eventuale ulteriore apertura e con l’aggiunta in soprannumero degli idonei dei precedenti cicli.

Non ci sono ancora notizie certe sull’arrivo dei bandi, ma è sempre utile esercitarsi con costanza, in questo caso per il test preliminare, che insieme alle successive prove scritta e orale costituiscono la modalità di accesso al corso TFA.

Abbiamo raccolto in questo articolo i quiz ufficiali somministrati da diversi Atenei nelle prove preliminari dei precedenti cicli, in pdf, disponibili per il download.

TFA Sostegno 2021: requisiti

Per partecipare al TFA Sostegno occorre:

il possesso dell’ abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

sulla classe di concorso oppure laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso unitamente ai 24 CFU.

Si può partecipare anche per i posti da ITP (insegnante teorico-pratico). In questo caso, sarà necessario il diploma valido per l’accesso alle classi di concorso ITP e non i 24 CFU, resi obbligatori invece a partire dal 2024-2025.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria sono invece necessari:

Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008);

Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997).

TFA Sostegno 2021: prova preliminare

La prova preliminare consisterà in 60 quesiti:

20 sono dedicati alle competenze linguistiche e alla comprensione dei testi in lingua italiana, che includono anche domande di grammatica e comprensione verbale;

e alla in lingua italiana, che includono anche domande di grammatica e comprensione verbale; 40, differenziati a seconda dell’ordine e del grado di scuola, riguardano le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, organizzazione e giurisdizione in merito all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (il riferimento completo all’art. 6 del DM 30 settembre 2011).

TFA Sostegno 2021: test preselettivo dei cicli precedenti

Abbiamo raccolto una serie di quiz ufficiali relativi ai cicli precedenti del TFA sostegno, divisi per ordine e grado della scuola.

Test scuola infanzia

Test scuola primaria

Test scuola secondaria I grado

Test scuola secondaria II grado

Studia con:

Tfa sostegno Competenze linguistiche e comprensione dei testi - Prova preselettiva Giuseppe Cotruvo, Carla Iodice, Gennaro Lettieri, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e II grado. Le prove di accesso ai corsi, organizzati dai vari atenei, sono 3:...





Tfa Sostegno: Sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado - Manuale per l\'ammissione ai corsi di specializzazione Vincenzo Calvino, Mariasole La Rana, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione universitari per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e costituisce un valido strumento per tutto il percorso formativo dei candidati, dai test d’ingresso all’esame finale. Questa nuova edizione,...





Tfa sostegno Prove Ufficiali Test di accesso dei primi 4 cicli Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere al V ciclo del Tirocinio Formativo Attivo dedicato al sostegno didattico, come previsto dal Decreto MIUR del 12 febbraio 2020, n. 95. Le prove di accesso ai corsi del TFA sostegno sono:- prova preliminare: test di 60 quesiti formulati...





TFA Sostegno Infanzia e primaria - Teoria e Quiz per tutte le prove di accesso ai corsi di specializzazione Maria Licciardi, Leonilde Barone, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove di accesso (preliminare, scritta e orale) per l’ammissione al nuovo ciclo di TFA sostegno. Il testo tratta tutti gli argomenti richiesti dai bandi, suddividendoli nelle seguenti Aree:- Area...











