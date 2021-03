Autocertificazione covid 2021: consulta, compila e stampa il modulo

L’entrata in vigore del Dpcm dello scorso 4 novembre 2020 ha riportato in uso in tutto il territorio italiano il modulo di autocertificazione covid. E’ necessario compilarlo ed esibirlo in caso di spostamenti, in riferimento alle diverse restrizioni in atto in ciascuna fascia di colore.

In base all’ultimo monitoraggio Iss, le nuove ordinanze del Ministro della salute, Roberto Speranza, hanno colorato l’intera Italia di rosso e arancione. A seguito dei cambiamenti attuati e del nuovo decreto legge covid, a partire da 15 marzo 2021 le regioni e province autonome sono suddivise in questo modo:

nell’ area bianca : Sardegna;

: Sardegna; l’ area gialla scompare per tutta la durata del nuovo decreto covid

per tutta la durata del nuovo decreto covid nell’ area arancione : Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Valle d’Aosta, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Toscana.

: Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Valle d’Aosta, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Toscana. nell’area rossa: Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Campania, Molise.

Ecco come e quando serve esibire il modulo di autocertificazione e dove scaricarlo.

Autocertificazione covid 2021: regole per zona

In ogni zona sono in funzione restrizioni differenti. Tuttavia, anche per la zona gialla (anche se attualmente sospesa), è sempre previsto l’utilizzo del modulo di autocertificazione:

per spostamenti all’interno della fascia oraria di coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino ;

; per spostamenti tra diverse regioni.

Rimangono altre tre zone in cui l’Italia continuerà ad essere frammentata nei prossimi mesi: la zona arancione, la zona rossa e la zona bianca. A partire dagli ultimi giorni di febbraio 2021, inoltre, diverse aree di comuni e province sono state inserite in una nuova fascia di rischio, con regole e restrizioni a metà strada tra quella arancione e quella rossa: la zona arancione rafforzato.

Il Dpcm del 14 Gennaio ha inoltre introdotto la zona bianca, una quarta fascia che indica regioni e province autonome con un livello di rischio basso. Soltanto in questo caso, realtà per ora appartenente solo alla regione Sardegna, non sarà più indispensabile munirsi di un’autocertificazione.

Autocertificazione covid 2021: zona arancione

Per quanto riguarda la zona arancione l’autocertificazione è necessaria per effettuare spostamenti al di fuori del proprio Comune. La possibilità di spostarsi, anche per fare visita ad amici e parenti, è dunque variabile in relazione all’orario, al luogo di partenza e a quello di destinazione:

è possibile effettuare spostamenti dalle 5 del mattino alle 22;

nella fascia oraria di coprifuoco (dalle 22 alle 5 del mattino) e oltre il proprio Comune è possibile spostarsi solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Autocertificazione covid 2021: zona arancione rafforzato

Nelle nuove zone arancione scuro è necessario munirsi di autocertificazione negli stessi casi previsti dalla zona rossa, ovvero:

uscire di casa e circolare all’interno del proprio Comune;

e circolare all’interno del proprio Comune; uscire dal proprio Comune;

recarsi presso abitazioni private di amici o parenti: dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, infatti, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;

recarsi a fare acquisti in più di una persona;

recarsi presso una seconda casa per ragioni di necessità (manutenzione, ecc…);

Autocertificazione covid 2021: zona rossa

Le limitazioni più stringenti si applicano nella zona rossa, in cui l’autocertificazione può essere richiesta anche per motivare la circolazione sul territorio dello stesso Comune di provenienza. In tutte le aree rosse qualsiasi genere di spostamento dev’essere giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità. L’autocertificazione è quindi indispensabile per:

uscire di casa all’interno del proprio Comune;

all’interno del proprio Comune; uscire dal proprio Comune;

recarsi presso abitazioni private di amici o parenti: dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, infatti, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;

di amici o parenti: dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, infatti, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute; recarsi a fare acquisti in più di una persona;

recarsi presso una seconda casa per ragioni di necessità (manutenzione, ecc…);

Rimane sempre permesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche spostandosi tra regioni.

Autocertificazione covid 2021: come compilarla

Al momento della compilazione del modulo di autocertificazione, il firmatario deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la propria circolazione è dovuta ad una delle seguenti casistiche:

comprovate esigenze lavorative;

motivi di salute;

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

È inoltre indispensabile inserire nel modulo, oltre i propri dati anagrafici, anche il proprio domicilio, il numero di un documento di identificazione e un recapito telefonico valido:

Si devono inoltre specificare i luoghi di partenza e di destinazione dello spostamento:

Autocertificazione covid 2021: domande utili

Quali sono le sanzioni previste per chi non è in regola? Il “mancato rispetto delle misure di contenimento” prevede, secondo il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sanzioni amministrative che implicano il pagamento di una multa da 400 a 1000 euro.

Si può compilare l’autocertificazione al momento del fermo? La compilazione può avvenire anche sul posto, al momento del fermo da parte delle Forze dell’Ordine, senza incorrere in alcuna sanzione.

Autocertificazione covid 2021: stampa e compila il modulo

Il modulo di autocertificazione dovrà essere esibito, o compilato sul posto, nel momento di un eventuale controllo da parte delle Forze dell’ordine.

Dove scaricare il modulo di autocertificazione? Il modulo è reperibile sul sito del Ministero dell’interno, ma si trova anche in dotazione alle Forze dell’ordine che si occupano dei controlli. È perciò possibile compilare il modulo sul posto, una volta ricevuto dagli operatori in servizio, senza subire alcun tipo di sanzione.

Da questo link si può scaricare e compilare il pdf del modulo di autocertificazione reso disponibile dal Ministero dell’Interno.

(Fonte Governo Italiano)







