Concorso Polizia Locale Vieste: 15 posti a tempo indeterminato. Requisiti e prove

Le nuove assunzioni previste dal piano fabbisogni 2021-2023 del comune di Vieste sono finalmente operative con un nuovo Concorso Polizia Locale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021, infatti, è indetto un Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 15 operatori di Polizia locale – cat. C1 – a tempo indeterminato e parziale verticale al 33,33% (ossia 4 mesi l’anno), presso il Comune di Vieste.

Al concorso si applica la riserva di posti del 30% per i volontari delle Forze Armate. Le assunzioni non avverranno tutte nel 2021 ma saranno così divise:

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare comanda e alcuni dettagli sulle prove.

Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

La domanda di partecipazione va redatta compilando l’apposito modello pdf editabile disponibile sul sito del Comune di Vieste, alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso“, e fatta pervenire all’Ente entro il 1° aprile 2021 tramite le seguenti modalità:

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, e a questo andranno allegati, pena l’esclusione:

Per il concorso Polizia Locale Vieste le prove d’esame saranno quattro, in particolare:

Per quanto riguarda la prova di efficienza fisica, i candidati dovranno effettuare una prova di corsa 1000 metri piani entro dei limiti di tempo stabiliti che sono:

I candidati che avranno effettuato la prova entro i tempi stabiliti riceveranno un’idoneità e saranno ammessi alle prove successive.

La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto della prova orale.

La seconda prova scritta consisterà nella stesura di un tema inerente una o più materie oggetto della prova orale o nella soluzione di un caso concreto o nella redazione di un atto o di un provvedimento.

La prova orale consisterà infine in un colloquio sulle materie oggetto d’esame e su domande volte ad attestare contestualmente:

Per ulteriori informazioni circa il concorso e sul programma delle prove d’esame rimandiamo al bando.

