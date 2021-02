Covid, spostamenti tra Regioni: divieto prorogato al 25 febbraio

Il divieto di spostamento tra Regioni è stato prorogato al 25 febbraio 2021, con il Decreto n 12 del 12 febbraio, pubblicato in GU serie generale n 36.

L’articolo 1 del provvedimento prevede che: dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da: comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Lo stop riguarda anche le Regioni in fascia gialla. Ciò significa che non si può circolare neanche tra due o più Regioni gialle.

Divieto spostamento tra Regioni: le sanzioni

L’attuale decreto in vigore dal 13 febbraio 2021 prevede anche che in caso di violazione delle regole sugli spostamenti le sanzioni siano quelle previste ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ossia salvo che il fatto costituisca reato:

il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità

se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

ok al rientro residenza, dimicilio e abitazione

La circolare del Viminale del 18 gennaio scorso, confermava fino al 15 febbraio 2021 (ora prorogato al 25), la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse – con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In pratica è sancito il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle note circostanze giustificative (salute, lavoro, necessità).

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso”.

Spostamento tra Regioni: autocertificazione

In ogni zona sono in funzione restrizioni differenti. Tuttavia, anche per la zona gialla, è sempre previsto l’utilizzo del modulo di autocertificazione:

per spostamenti all’interno della fascia oraria di coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino ;

; per spostamenti tra diverse regioni.

Al momento della compilazione del modulo di autocertificazione, il firmatario deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la propria circolazione è dovuta ad una delle seguenti casistiche:

comprovate esigenze lavorative;

motivi di salute;

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

(Foto copertina: Pixabay.com/fancycrave1)







© RIPRODUZIONE RISERVATA