Covid: la nuova mappa dei colori delle Regioni dal 14 febbraio 2021

Nuovo cambio per i colori delle Regioni dal 14 febbraio 2021, con il governo che ha bocciato la richiesta della Liguria di posticipare il cambio di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La regione è diventata arancione insieme ad Abruzzo (con Chieti e Pescara zone rosse per decisione del governatore), Toscana e la provincia di Trento.

E mentre la tarantella di colori non smette di suonare per il Paese, il confermato ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in extremis l’ordinanza che sta facendo infuriare diversi presidenti di Regione e i gestori degli impianti da scii: il provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo.

Il primo ad essere infuriato è presidente del Piemonte, Alberto Cirio. Allibito ha commentato sui social e ai microfoni di SkyTg24: “Mi chiedo se non fosse il caso di fare queste valutazioni prima, invece di aspettare la domenica sera. È una mancanza di rispetto inaccettabile da parte dello Stato che dovrebbe garantire i suoi cittadini, non vessarli”.

Imprese “messe in ginocchio dalla pandemia e che hanno usato gli ultimi risparmi, ammesso di averli ancora, per anticipare le spese necessarie alla riapertura. In questi giorni è stato assunto personale, sono state battute le piste, pre-venduti i biglietti e prese le prenotazioni. Come si può pensare di cambiare idea la sera prima? I palazzi romani sono ancora sulla terra o si sono trasferiti su un altro pianeta?”.

Vediamo ora la nuova mappa dei colori delle Regioni italiane da domenica 14 febbraio.

Regioni in zona bianca dal 14 febbraio

Innanzitutto partiamo col dire che nessuna regione possiede purtroppo i requisiti per migrare alla zona bianca. Per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Nessuna restrizione vale in questa zona franca. Ogni attività può riaprire senza alcuna limitazione. Ma il Paese sembra ancora un po’ lontano da questo obiettivo. Quindi, nella geografia dei nuovi colori non c’è alcuna Regione di colore bianco.

Regioni in zona gialla dal 14 febbraio

La nuova mappa gialla del Paese cambia leggermente volto. Ecco quelle che restano gialle dal 14 febbraio 2021:

Calabria,

Campania,

Basilicata,

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Lombardia,

Marche,

Molise,

Piemonte,

Puglia,

Sardegna,

Valle d’Aosta,

Veneto;

Regioni in zona arancione dal 14 febbraio

In fascia arancione dal 14 febbraio troviamo:

Abruzzo,

Liguria,

Toscana,

Provincia Autonoma di Bolzano,

Provincia autonoma di Trento,

Sicilia,

Umbria.

Regioni in zona rossa dal 14 febbraio

Buone notizie, perchè ancora nessuna Regione è stata collocata in zona rossa.

Divieti e regole Covid

Ricordiamo che le restrizioni e le regole per le zone gialle, rosse e arancioni sono ancora valide, con la differenza che in ogni Regione ora cambieranno in base al colore acquisito.

