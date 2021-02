Vaccini Covid: il calendario delle vaccinazioni, Regione per Regione

Tra i pionieri la Regione Lazio, che dal 1° febbraio ha dato il via alla prenotazione online del vaccino covid per gli over 80, che inizierà a essere iniettato dall’8 febbraio 2021. A seguire ora ci saranno le altre Regioni secondo un calendario scaglionato, in cui alcune date sono già state fissate.

Ricordiamo infatti che al momento nel Lazio hanno diritto a ricevere la vaccinazione gli anziani dagli 80 anni in su residenti nella Regione, prenotandosi online sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Fissando l’appuntamento, gli aventi diritto saranno messi in lista anche per il richiamo.

Seguiranno nel calendario delle vaccinazioni le altre Regioni italiane, ognuna con i propri tempi e salvo imprevisti. Diciamo subito che al Lazio seguiranno in ordine cronologico Veneto, Liguria, Valle d’Aosta e Puglia.

Riepiloghiamo in breve le date, Regione per Regione, previste per effettuare i vaccini.

Trentino Alto Adige

La seconda fase delle vaccinazioni è già iniziata. Dopo gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani, vaccinati tra dicembre e gennaio, tocca ora ai circa 35 mila trentini con più di 80 anni.

La vaccinazione potrà essere prenotata al Cup-online (https://cup.apss.tn.it). Potranno prenotarsi i nati prima del 31 gennaio 1941. Prenotando la prima dose verrà automaticamente fissato anche l’appuntamento per effettuare la seconda dose.

Veneto

Il 15 febbraio si partirà con gli over 80 e, dal 22, con gli over 75.

Liguria

Si parte il 15 febbraio e non il 12 come annunciato in precedenza.

Dal 12 febbraio, però, inizieranno le prime somministrazioni “sulla base di alcuni campioni di popolazione che la nostra sanità e Liguria Digitale selezionerà, non a prenotazione, ma a chiamata diretta – ha precisato Giovanni Toti -. Lo facciamo perché dal 12 febbraio potremo avere dosi sufficienti per la fase 1b”.

Valle D’Aosta

Si dovrebbe partire dall’8 febbraio

Campania

Prenotazioni iniziate e partenza vaccini tra il 10 e il 15 febbraio. E’ possibile prenotarsi online al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Nei prossimi giorni ci saranno le prime convocazioni.

Puglia

Non partiranno prima di marzo. Dal 8 febbraio sarà possibile prenotarsi sul sito web PugliaSalute.

Sicilia

La Regione conta di avviare le prime vaccinazioni sui cittadini over 80 anni dal prossimo 20 febbraio, mentre dal primo marzo prenderà il via la campagna domiciliare rivolta ai siciliani – di questo stesso target – che non possono raggiungere autonomamente i Centri vaccinali. A partire dall’8 febbraio è possibile prenotarsi attraverso: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana.

Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).

Sardegna

La data di inizio è slittata a marzo

Basilicata

Potrebbe cominciare nell’ultima settimana di febbraio.

Molise

Manca ancora la data ufficiale.

Abruzzo

Dovrebbero partire il 15 febbraio.

Emilia Romagna

Per gli over 80 si partirà da fine febbraio o inizio marzo, e dal 15 febbraio potranno prenotarsi attraverso: Cup, Farmacie Cup, prenotazione telefonica, Fascicolo sanitario elettronico, Portale regionale Salute. Iniziata il 2 febbraio la vaccinazione degli ultra 80enni in assistenza domiciliare.

Friuli Venezia Giulia

Si dovrebbe partire verso la seconda metà di febbraio.

Piemonte

Inizierà il 21 febbraio.

Calabria

Dovrebbe partire tra il 10 e il 15 febbraio.

Lombardia

Si inizierà a vaccinare gli over 80 a partire dal 24 febbraio, secondo quanto annunciato dall’assessora al Welfare, Letizia Moratti, che ha poi specificato la modalità con cui saranno effettuate le vaccinazioni: le adesioni saranno raccolte tramite i medici di base o l’assistenza domiciliare, oppure attraverso l’accesso a un portale dedicato, direttamente o con il supporto familiari. Verrà quindi ricontattata la persona da vaccinare e le sarà indicato giorno ora e luogo in cui presentarsi.

Umbria

Si dovrebbe partire a febbraio.

Toscana

Partirà il 15 febbraio la vaccinazione degli over 80 in Toscana, con dosi Pfizer e Moderna somministrate dai medici di famiglia. Il giorno prima, il 14 febbraio, si avvierà invece la somministrazione del vaccino Astrazeneca alle categorie prioritarie con persone tra i 18 e i 55 anni. E’ possibile prenotarsi a questo link: Prenotazione Vaccini – Regione Toscana.

Marche

Manca la data ufficiale.

