Covid: la nuova mappa dei colori delle Regioni dall’8 febbraio

L’Italia si è risvagliata il 1° febbraio gialla. Il consueto monitoraggio Iss di venerdì 29 gennaio, ha ridisegnato la mappa dei colori delle Regioni italiane a partire dal 1° febbraio. La novità di oggi lunedì 8 febbraio è che al gruppo giallo si aggiunge anche la Sardegna

Il verdetto dello scorso 1° febbraio, ufficializzato con l’ordinanza stabilita dal ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato questo: quattro Regioni e una Provincia restano in zona arancione: Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. Nessuna regione ha virato al rosso. Importante quindi annunciare che Lombiardia e Lazio migrano al colore giallo.

“Per la mortalità c’è una decrescita abbastanza lenta. La situazione delle terapie intensive sta però migliorando. La fascia di età preminente per i ricoveri è quella sopra i 70 anni”, ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa per l’analisi dei dati

Da domenica 24 fino al 30 gennaio sono state in tutto 14 le Regioni italiane in fascia arancione. Numero che scende ora vertigionasamente a 4+1. Un nuovo scenario quindi modifica le restrizioni in diverse zone del Paese a partire dal 1 febbraio.

La novità dell’8 febbraio è anche la Sardegna diventa gialle, e riaprono quindi i locali della ristorazione fino alle 18.

Vediamo la nuova mappa dei colori delle Regioni italiane da lunedi 8 febbraio.

Regioni in zona bianca dall’8 febbraio

Innanzitutto partiamo col dire che nessuna regione possiede purtroppo i requisiti per migrare alla zona bianca. Per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Nessuna restrizione vale in questa zona franca. Ogni attività può riaprire senza alcuna limitazione. Ma il Paese sembra ancora un po’ lontano da questo obiettivo. Quindi, nella geografia dei nuovi colori non c’è alcuna Regione di colore bianco.

Regioni in zona gialla dall’8 febbraio

Nella nuova mappa dei colori il primo cambiamento riguarda alcune Regioni che sono migrate al colore giallo da lunedi 1 febbraio, e che vanno ad allungare la lista dei territori regionali che da oggi hanno allentato le misure.

Ecco la mappa delle regioni gialle:

Emilia-Romagna,

Liguria,

Veneto,

Calabria,

Abruzzo,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Marche,

Piemonte,

Lombardia.

Campania,

Basilicata,

Molise,

Toscana e

la Provincia autonoma di Trento.

A queste si aggiunge dall’8 febbraio anche la Sardegna.

Regioni in zona arancione dal 1 febbraio

In fascia arancione da oggi 1 febbraio troviamo:

Puglia,

Sicilia,

Umbria (l’unica a livello nazionale che continua a mantenere un indice alto di rischio),

(l’unica a livello nazionale che continua a mantenere un indice alto di rischio), provincia autonoma di Bolzano.

Ricordiamo che fino al 30 gennaio erano in arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta (tra queste anche quelle passate al giallo).

Regioni in zona rossa dal 1 febbraio

Buone notizie, perchè nessuna Regione è stata collocata in zona rossa. Quelle che erano rosse fino al 30 gennaio (Sicilia e Bolzano) sono migrate all’arancione.

Divieti e regole Covid

Ricordiamo che le restrizioni e le regole per le zone gialle, rosse e arancioni sono ancora valide, con la differenza che in ogni Regione ora cambieranno in base al colore acquisito.

Così come resta valido l’obbligo di autocertificazione (a seconda dei vari divieti per fascia)







