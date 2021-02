Vaccini Covid: il calendario delle vaccinazioni, Regione per Regione

Tra i pionieri la Regione Lazio, che dal 1° febbraio ha dato il via alla prenotazione online del vaccino covid per gli over 80, che inizierà a essere iniettato dall’8 febbraio 2021. A seguire ora ci saranno le altre Regioni secondo un calendario scaglionato, in cui alcune date sono già state fissate.

Ricordiamo infatti che al momento nel Lazio hanno diritto a ricevere la vaccinazione gli anziani dagli 80 anni in su residenti nella Regione, prenotandosi online sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Fissando l’appuntamento, gli aventi diritto saranno messi in lista anche per il richiamo.

Seguiranno nel calendario delle vaccinazioni le altre Regioni italiane, ognuna con i propri tempi e salvo imprevisti. Diciamo subito che al Lazio seguiranno in ordine cronologico Veneto, Liguria, Valle d’Aosta e Puglia.

Riepiloghiamo in breve le date, Regione per Regione, previste per effettuare i vaccini.

Trentino Alto Adige – la seconda fase delle vaccinazioni è già iniziata. Dopo gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani, vaccinati tra dicembre e gennaio, tocca ora ai circa 35 mila trentini con più di 80 anni.

La vaccinazione potrà essere prenotata al Cup-online (https://cup.apss.tn.it). Potranno prenotarsi i nati prima del 31 gennaio 1941. Prenotando la prima dose verrà automaticamente fissato anche l’appuntamento per effettuare la seconda dose.

Veneto – Il 15 febbraio si partirà con gli over 80 e, dal 22, con gli over 75.

Liguria – dovrebbe partire il 15 febbraio

Valle D’Aosta – si dovrebbe partire dall’8 febbraio

Campania – prenotazioni iniziate e partenza vaccini tra il 10 e il 15 febbraio. E’ possibile prenotarsi online al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Nei prossimi giorni ci saranno le prime convocazioni.

Puglia – si dovrebbe partire a febbraio

Sicilia – la data dovrebbe essere a partire da fine febbraio

Sardegna – la data di inizio è slittata a marzo

Basilicata – manca ancora una data ufficiale.

Molise – manca ancora la data ufficiale.

Abruzzo – prenotazioni avviate, ma manca la data di inizio vaccinazioni.

Emilia Romagna – manca la data ufficiale, si parte forse da marzo.

Friuli Venezia Giulia – si dovrebbe partire verso la seconda metà di febbraio.

Piemonte – tutto rimandato a data da destinarsi.

Calabria – manca ancora la data ufficiale di inizio vaccinazioni.

Lombardia – si parte verso il 25-26 marzo.

Umbria – si dovrebbe partire a febbraio.

Toscana – manca ancora una data ufficiale.

Marche – manca la data ufficiale.

(Articolo in aggiornamento)







