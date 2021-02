La scelta del notaio ai tempi di internet e del distanziamento sociale

Cosa dovrebbe sapere chi cerca il notaio online? Quali sono i vantaggi di questo strumento di scelta e come muoversi in sicurezza?

Oggi internet rappresenta il primo “luogo” in cui gli utenti cercano beni e servizi. Vale anche per settori considerati per lungo tempo di nicchia e, in quanto tali, più tradizionalisti e restii all’apertura alle nuove tecnologie.

Come sono cambiati i metodi di ricerca del notaio: la rivoluzione digitale

Fino a non molti anni fa era abbastanza raro che un notaio avesse un proprio sito internet personale o un blog con info sul rogito di compravendita immobiliare e altri atti notarili. Chi cercava il notaio, lo faceva con metodi tradizionali, quali il passaparola. Questi canali restano ma sono stati affiancati da soluzioni più moderne e, per certi versi, più efficaci e mirate. Tra queste la ricerca telematica. Contattare il notaio online è oggi possibile anche per chi non dispone di un nominativo di riferimento. In questi casi, infatti, il sito personale del notaio online non è molto utile perché non si saprebbe che cosa digitare per cercarlo. Esistono piattaforme che permettono di contattare in modo diretto e gratuito il notaio online.

I vantaggi del notaio online

La ricerca può essere impostata su selezione per posizione e per tipo di atto. Non si tratta di filtri vincolanti perché la normativa in materia prevede che si possa contattare liberamente il notaio in tutta Italia (anche fuori dal Comune di residenza); inoltre in ambito notarile non ci sono specializzazioni rigide come ad esempio per i medici. Significa che un utente di altre città potrà contattare il notaio di Milano online e chiedere il preventivo per qualsiasi tipo di atto. Tuttavia contare sullo studio notarile della propria città vicino e facile da raggiungere può essere comodo se si decide di conferire l’incarico. Ecco perché si tende a geolocalizzare la ricerca del notaio. Anche specificare il tipo di atto può essere utile perché permette di ottenere un preventivo preciso e attendibile che risponda alle proprie esigenze.

Dunque già da questa breve introduzione emergono tre vantaggi della ricerca del notaio online rispetto ai metodi tradizionali:

Semplicità

ottimizzazione dei tempi

e dei costi.

I notai rispondono online: tempismo e sicurezza

Si possono ottenere preventivi gratis anche in meno di 48 ore. Da questo deriva anche un altro vantaggio per gli utenti: il tempismo nella risposta. Un aspetto importante soprattutto per chi necessita di consulenze notarili urgenti perché è giunto in prossimità della data preventivata per la firma dell’atto. Soprattutto nelle grandi città cercare il notaio senza ricorrere ad internet può diventare faticoso e improduttivo.

Peraltro la scelta del notaio può essere condizionata anche da valutazioni soggettive. Senza dubbio la professionalità è garantita in qualsiasi studio notarile ma quello che può cambiare è la percezione che di questa hanno le parti. L’empatia è un parametro non misurabile e difficilmente spiegabile. Eppure quando si tratta di scegliere professionisti con i quali si condividono aspetti importanti della vita personale e/o economica e professionale, può assumere un ruolo chiave non secondario.

Da ultimo, vista anche l’epoca in cui viviamo, non possiamo non citare il fattore sicurezza. Contattare il notaio online e ottenere il preventivo per l’atto a distanza, riduce gli spostamenti fisici delle persone. La pandemia ci spinge a considerare questo vantaggio tra i primi che vengono in mente quando si parla della ricerca notarile su internet.







