Concorsi Comune Bari 2021: in arrivo bandi per agenti di Polizia, istruttori amministrativi e funzionari contabili

Concorsi Comune di Bari in arrivo: attese le prime selezioni per assumere personale nel quantitativo individuato dal Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021–2023, adottato con deliberazione della giunta comunale n.597 del 2/12/2020, che conferma e integra con ulteriori posti la previsione pluriennale precedente.

Sono pubblicate le determinazioni per:

35 istruttori di Polizia Locale , categoria C, con riserva di 17 per il personale interno (scarica atto ufficiale);

, categoria C, con riserva di 17 per il personale interno (scarica atto ufficiale); 20 istruttori amministrativi finanziari , categoria C, con riserva di 10 posti per il personale interno (scarica atto ufficiale);

, categoria C, con riserva di 10 posti per il personale interno (scarica atto ufficiale); 12 funzionari specialisti contabili, categoria D, con riserva di 6 posti per il personale interno (scarica atto ufficiale).

La candidatura può essere inviata esclusivamente dal momento della pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale. In attesa dell’apertura delle iscrizioni, indichiamo i requisiti di accesso e le prove di selezione per ciascun profilo.

Concorsi Comune Bari 2021: requisiti di accesso

Gli aspiranti candidati devono verificare di essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutti i concorsi pubblici, e dei requisiti specifici, legati al profilo professionale.

Di seguito una tabella riassuntiva:

Agente di Polizia, cat. C Istruttore Amministrativo, cat. C Funzionario Contabile, cat. D diploma di maturità ;

; età non superiore ai 46 anni (a eccezione degli interni);

patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli;

requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento delle mansioni. diploma di maturità ;

; età non inferiore ai 18 anni. laurea, diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale negli indirizzi indicati (ambito economico, politico e sociale);

negli indirizzi indicati (ambito economico, politico e sociale); età non inferiore ai 18 anni.

Domanda concorsi Comune Bari 2021

Gli interessati possono fare domanda telematicamente, utilizzando il form presente sul sito internet istituzionale www.comune.bari.it.

La pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale determina l’avviamento della procedura di iscrizione. Da quel momento il form rimarrà attivo per 30 giorni.

Il giorno della prima prova (preselettiva o scritta, a seconda del numero di candidati iscritti) la domanda dovrà essere consegnata per l’identificazione, quindi al termine della compilazione è necessaria la stampa.

Concorsi Comune Bari 2021: prove

La ricezione di almeno 250 domande per ciascun profilo comporta lo svolgimento di un’ulteriore prova: la preselezione, ovvero un test a risposta multipla sulle materie a programma.

Solo il voto ottenuto dalla presentazione dei titoli, dalla prova scritta e dall’orale inciderà sul punteggio complessivo inserito nella graduatoria finale.

Le prove consistono in:

Agente di Polizia, cat. C Istruttore Amministrativo, cat. C Funzionario Contabile, cat. D prova fisica , corsa piana di 800 m;

, corsa piana di 800 m; prova scritta ;

; prova orale (verificata anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche). prova scritta ;

; prova orale (verificata anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche) prova scritta ;

; prova orale (verificata anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche)

I programmi concorsuali sono indicati all’art. 8 dei bandi.

