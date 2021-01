Cashback 2021: come fare reclamo, modulo Consap in arrivo

L’iniziativa Cashback 2021 ha sicuramente riscosso un discreto successo nel nostro Paese, i numeri dell’app IO parlano chiaro, sono milioni gli italiani che hanno già avuto diritto al primo rimborso dell’Extra Cashback di Natale che verrà erogato nel mese di febbraio 2021.

Non sono però mancate le lamentele riguardo ad alcune transazioni non registrate o con importi spesi che però non corrispondevano a quelli poi inseriti nel portafoglio operazioni dell’app IO.

A questo proposito l’Adiconsum, e in particolare il presidente Carlo De Masi, in un comunicato stampa dichiara che:

“Il malfunzionamento del Cashback è un atto grave, perché non fa ottenere i rimborsi dovuti e soprattutto fa venire meno la fiducia dei consumatori nei confronti della trasformazione digitale in atto, non agevolando, di conseguenza, la ripresa economica del nostro Paese.”

Cashback 2021: come fare ricorso

Come già affrontato nella nostra Guida Ufficiale al Cashback, è la Consap S.p.A. a gestire i rimborsi per gli acquisti effettuati e gli eventuali reclami per mancato o inesatto accredito dei rimborsi.

Quindi, una volta ricevuto l’accredito del rimborso al termine di ogni fase del Cashback 2021, nel caso in cui questo non fosse conforme agli acquisti effettivamente effettuati, sarà possibile fare reclamo tramite un apposito modulo che verrà reso disponibile sul sito della Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

Ricordiamo che i periodi di erogazione dei rimborsi saranno:

febbraio 2021 per il periodo dell’Extra Cashback di Natale;

per il periodo dell’Extra Cashback di Natale; entro settembre 2021 per il 1° semestre;

per il 1° semestre; entro febbraio 2022 per il 2° semestre;

per il 2° semestre; entro settembre 2022 per il 3° semestre.

Cashback 2021: modulo reclamo e tempistiche

Il modulo per il reclamo sarà disponibile contestualmente alla prima tranche di rimborsi e quindi nel mese di febbraio 2021.

Solo in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi il reclamo sarà possibile. Consap fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, nel caso di un suo accoglimento, disporrà il pagamento dovuto.

