Concorso allievi finanzieri 2020, pubblicato bando per 571 posti: come partecipare

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 29 dicembre 2020 è indetto il concorso allievi finanzieri 2020, con selezione per titoli ed esami, per la copertura di 571 posti così ripartiti:

, dei quali 273 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e 237 per cittadini italiani; 61 del contingente di mare, dei quali 42 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e 19 per i cittadini italiani.

La partecipazione è consentita ai cittadini italiani tra i 18 e i 25 anni compiuti, con diploma di istruzione secondaria di I° grado per i volontari delle Forze Armate e di II° grado per i candidati non appartenenti a questa categoria.

Tutti gli interessati possono fare domanda fino al 29 gennaio 2021.

Concorso allievi finanzieri 2020: requisiti di accesso

Al concorso allievi finanzieri 2020 possono partecipare tutti i cittadini italiani che al 29 gennaio, data indicata per la chiusura della procedura di invio delle domande, siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando:

, termine elevato in relazione all’effettivo servizio militare prestato ma non superiore ai 3 anni; godimento dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria (di I° grado per volontari delle Forze armate e di II° grado per gli altri);

(di I° grado per volontari delle Forze armate e di II° grado per gli altri); non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o rinuncia a tale status ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

alla data dell’effettivo incorporamento, non siano stati imputati, condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi e nemmeno sottoposti a misure di prevenzione;

non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

Possono partecipare alle riserve:

– di un anno (VFP1) che siano in servizio da almeno 6 mesi continuativi o collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonchè in rafferma annuale (VFP1T) in servizio; – quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, ad esclusione di coloro che si trovino in rafferma biennale. i possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore.

Concorso allievi finanzieri 2020: domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura presente sul sito concorsi.gdf.gov.it e inviata entro le ore 12 del 29 gennaio 2021.

Concorso allievi finanzieri 2020: prove

I candidati devono affrontare:

preselezione , consistente in un test scritto con domande a risposta multipla su italiano, storia, educazione civica, geografia e logica-matematica;

, consistente in un test scritto con domande a risposta multipla su italiano, storia, educazione civica, geografia e logica-matematica; prove di efficienza fisica ;

; accertamento dell’idoneità psico-fisica ;

; accertamento dell’idoneità attitudinale ;

; accertamento dell’idoneità al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» (solo per i candidati che concorrono per i relativi posti);

valutazione dei titoli.

I vincitori verranno ammessi al corso di formazione. L’inizio e la durata verranno stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza.

La preselezione potrebbe essere svolta a partire dall'8 febbraio 2021.







