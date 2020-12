Pensioni di Gennaio e Febbraio 2021: pagamento anticipato, date, modalità

Il 2021 inizia come è finito il 2020: con il pagamento delle pensioni di Gennaio e Febbraio anticipato. La rassicurazione è arrivata pochi giorni fa al capo della protezione civile, Angelo Borrelli, che ha confermato il rinnovo delle modalità anticipate anche per l’inizio del nuovo anno, con la firma di un’ordinanza dedicata. Il motivo è sempre lo stesso: l’emergenza Covid non ne vuole sapere di andarsene, e gli sportelli degli uffici pubblici devono garantire la sicurezza e la salute di tutti.

Notizia confermata il 21 dicembre anche dall’Inps, che avrà il compito materiale di erogare gli assegni ai pensionati e alle pensionate.

“Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche ai mesi di gennaio e febbraio 2021 l’anticipazione del pagamento delle pensioni”, è specificato nella nota pubblicata sul portale dell’Istituto.

Sempre in una nota stampa l’Istituto ha comunicato che “sulla base dell’ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2021, per coloro che riscuotono presso Poste Italiane S.p.A. è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni”.

Come si legge, sono due i mesi interessati: sia Gennaio sia Febbraio del nuovo anno. Tutto secondo uno specifico calendario, stabilito per ognuna di queste due mensilità.

Si comincia dal 28 dicembre 2020 per quanto riguarda l’assegno di Gennaio, per poi terminare con i pagamento il 2. Invece per la mensilità di Febbraio l’Inps comincerà a erogare le pensioni a partire dal 25 Gennaio, per terminare con il 30 gennaio 2021.

Pensioni di Gennaio 2021: date pagamento anticipato

Vediamo il calendario di pagamento anticipato per il primo mese del nuovo anno. Le date, come sempre, sono suddivise in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A-C – pagamento lunedì 28 dicembre

D-G – pagamento martedì 29 dicembre

H-M – pagamento mercoledì 30 dicembre

N-R – pagamento giovedì 31 dicembre

S-Z – pagamento sabato 2 gennaio

Pensioni Febbraio 2021: date pagamento anticipato

Ecco di seguito invece le date anticipate del pagamento degli assegni pensionistici di Febbraio. Anche qui le giornate sono suddivise in base al cognome del titolare del trattamento pensionistico:

A-B – pagamento lunedì 25 gennaio

C-D – pagamento martedì 26 gennaio

E-K – pagamento mercoledì 27 gennaio

L-O – pagamento giovedì 28 gennaio

P-R – pagamento venerdì 29 gennaio

S-Z – pagamento sabato 30 gennaio

L’inps ricorda che si tratta esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

Pensioni incluse nell’anticipo

Sono interessati dall’anticipo del pagamento diverse tipologie di pensioni. Le seguenti:

trattamenti pensionistici,

assegni

pensioni

indennità di accompagnamento

Invece l’anticipo del pagamento riguarda unicamente i pensionati che hanno riscosso il trattamento previdenziale negli uffici postali. Non sono stati invece interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario.

Pensioni Gennaio e Febbraio: modalità pagamento

Esistono diversi modi di pagamento delle pensioni:

ritiro in posta,

accredito su conto corrente bancario

accredito su conto corrente postale

accredito su libretto di risparmio

L'anticipo del pagamento include esclusivamente gli assegni che vengono ritirati personalmente agli sportelli postali







