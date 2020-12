I vantaggi di laurearsi con Icotea

ICOTEA è un e-learning Institute che dal 1998 si occupa di erogare servizi di formazione e aggiornamento per privati, enti pubblici e aziende, nonché per i docenti e tutti i dipendenti scolastici.

Essendo una Scuola superiore per mediatori linguistici abilitata ai sensi del D.M. del 10 gennaio 2002, con ICOTEA è possibile innanzitutto colmare i propri debiti formativi e acquisire i CFU necessari per l’iscrizione a un corso magistrale. In più, ICOTEA è attualmente l’Istituto Formativo che dispone del maggior numero di proposte utili alla Formazione Continua per i liberi professionisti, i quali sono ormai obbligati a conseguire i Crediti Formativi Professionali (CFP) a seguito del D.P.R. 137/2012.

ICOTEA offre anche la possibilità di richiedere un certificato per il diritto allo studio 150h e di usufruire di uno Sportello Orientamento che saprà consigliare chiunque ne abbia bisogno sui percorsi formativi più adeguati.

In particolare, ICOTEA consente di conciliare i propri impegni lavorativi con il desiderio o la necessità di formarsi: la metodologia di studio on-demand permette infatti di accedere alla piattaforma 24h su 24 – 7 giorni su 7 in maniera semplice, attraverso il riconoscimento biometrico facciale. Al termine del triennio del corso di Laurea in Scienze della Mediazione linguistica, ogni studente riceverà un diploma equipollente ai titoli di studio di I livello.

A causa della situazione pandemica in corso, ICOTEA è stata costretta ad adeguarsi alle nuove restrizioni e ai protocolli di sicurezza vigenti. Per questo motivo anche le sedute di laurea, che prima venivano svolte in presenza, si terranno online, ma i laureandi non si lasceranno sicuramente abbattere da tale situazione e vivranno questa esperienza come un’opportunità di crescita personale.

ICOTEA è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006.

Per saperne di più visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a icotea@icotea.it per ricevere maggiori informazioni.







