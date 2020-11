Professionisti e lavoro: lo Sportello Orientamento di ICOTEA

Lo studio universitario e il conseguimento di un titolo sono solo il primo passo, anche se decisivo, verso il mondo del lavoro e delle professioni. Tuttavia, spesso ci si perde nel complesso mare del mondo del lavoro e non si riesce a valorizzare le proprie competenze, soprattutto se giovani.

Lo Sportello Orientamento di ICOTEA nasce proprio dal desiderio di voler essere un punto di riferimento non solo per la formazione, ma anche per la crescita personale e professionale di chi si approccia per la prima volta al mondo del lavoro o chi non sa ancora quale percorso formativo intraprendere.

ICOTEA è pronta ad ascoltare le richieste e le esigenze di tutti i professionisti e aiutarli a trovare il lavoro dei sogni, il corso di formazione giusto o prepararli ad affrontare un concorso importante.

In questo spazio è possibile scegliere tra diversi servizi di Orientamento:

Se sei già un professionista e vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi concorsi (procedure, adempimenti, scadenze, variazioni), puoi scegliere di abbonarti con ICOTEA e riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti sui prossimi concorsi.

Oppure, è uscito il concorso che aspettavi e non ti senti ancora pronto? Con il servizio “Preparati al Concorso” ICOTEA organizzerà un corso di preparazione con lezioni, videolezioni, test e simulazioni specifico per il concorso da te scelto.

Il Corso giusto per te, invece, è un servizio dedicato a chi ancora non ha trovato la propria strada e non sa quale percorso intraprendere per avere più opportunità nel mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di conoscere le tue esperienze formative e professionali (formazione, certificazioni, titoli già conseguiti, attestati ecc.) e di sapere quali sono le tue vere ambizioni nella vita. ICOTEA selezionerà il corso che fa al caso tuo e che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali.

Se invece hai bisogno di recuperare alcuni debiti formativi, ICOTEA, dopo aver visionato il tuo piano di studi accademico, ti invierà l’elenco dei corsi singoli che ti consentiranno di acquisire i crediti formativi universitari mancanti.

ICOTEA è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006.

