Esame avvocato 2020, rinviati gli scritti fissati a dicembre: cosa sapere

Rinviate le prove scritte dell’esame avvocato 2020, precedentemente programmate per il 15, 16 e 17 dicembre.

Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che l’aggravemento della situazione sanitaria non consente uno svolgimento sicuro e quindi, in linea con il DPCM 3 novembre che ha previsto una sospensione momentanea delle prove concorsuali svolte in presenza, il primo step dell’esame di abilitazione verrà ricalendarizzato.

In realtà, la sospensione prevista dal suddetto DPCM è limitata al 3 dicembre, tuttavia visto l’aumento dei contagi e l’affluenza in alcune Corti d’Appello potrebbero non essere rispettate le necessarie misure di sicurezza anti contagio.

A breve il Ministero fornità indicazioni più chiare, si presume però che la prova scritta possa tenersi nella primavera 2021.