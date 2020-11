Nuovo Dpcm novembre: zone rosse in lockdown, coprifuoco dalle 22. Le nuove restrizioni

(Foto Governo.it) Dopo giorni di polemiche e una giornata intensa a colpi di fuoco tra governo e Regioni, con l’accusa dei governatori di essere stati esautorati, nella notte tra il 3 e il 4 novembre il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, che di fatto trasforma l’Italia in un Paese a 3 zone: zona rossa, zona arancione e zona verde, ognuna con nuove restrizioni che, in base al rischio stabilito, diventano via via più stringenti. Sul territorio nazionale vale invece il coprifuoco o lockdown dalle ore 22: da quest’ora tutti in casa, senza poter uscire, se non per comprovate esigenze.

Il Dpcm istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene una Regione. Il colore in cui si colloca ogni regione d’Italia (rosso, arancione, verde) sarà stabilito con ordinanza del ministro della Salute. La lista arriverà entro le 24 ore. Ciò che ci dice questo nuovo Dpcm sono le misure restrittive e le regole pronte a entrare in vigore, da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre, in ogni tipologia di area, fino alle misure valide su tutto il territorio nazionale.

Ecco in breve tutte le restrizioni e le chiusure differenziate introdotte dal nuovo Dpcm novembre.

Nuovo Dpcm novembre: in vigore dal 5 novembre

Il nuovo Dpcm di novembre sarà in Gazzetta ufficiale in mattinata ed entrerà in vigore il 5 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Nuovo Dpcm novembre: Italia divisa in 3 zone

Come anticipato, l’Italia sarà divisa in tre aree con divieti e regole diversi in base al rischio Covid:

zone rosse (ad alto rischio),

(ad alto rischio), arancioni (rischio intermedio),

(rischio intermedio), verdi (un po’ più sicure)

Area verde non significa che non ci saranno divieti e restrizioni.

Nella zona rossa dovrebbero essere comprese:

Lombardia,

Piemonte,

Calabria,

Alto Adige

Valle d’Aosta.

Campania (?)

Nella zona arancione dovrebbero rientrare

Puglia,

Sicilia,

Liguria,

Veneto.

Le altre Regioni potrebbero essere considerate zone verdi. La valutazione su cosa rientrerà nelle varie fasce, quindi la lista completa arriverà entro 24 ore. Chi decide il rischio? Le Regioni chiedono che venga fatto in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione regionali.

Dpcm novembre: restrizioni nelle zone verdi

Le regioni incluse nelle aree verdi possono stare un po’ tranquille, ma neanche poi tanto. Verde non significa esente da rischio contagio. Anche in questi territori quindi valgono alcune restrizioni. Nello specifico:

Coprifuoco dalle ore 22 (vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze di salute o lavoro),

Trasporti pubblici a capienza dimezzata (al 50 % su autobus, treni e metro),

Centri commerciali chiusi nel weekend e festivi,

Chiusi anche musei, mostre e sale bingo,

Concorsi pubblici sospesi (compreso scuola)

Dpcm novembre: restrizioni nelle zone arancioni

Nelle regioni arancioni valgono sia le misure nazionali, sia questi ulteriori divieti:

Bar e ristoranti chiusi,

Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza (se non per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità),

Dpcm novembre: restrizioni nelle zone rosse

Qui viene il punto più cruciale. Perché in queste zone ad altissimo rischio si va verso il lockdown quasi totale, con un blocco quasi totale della mobilità interna ed esterna. Tra i divieti imposti in queste regioni rosse ci sono:

Negozi al dettaglio chiusi (tranne farmacie, supermercati, edicole)

Vietati spostamenti interni ed esterni alla regione e ai comuni, salvo che per comprovate esigenze di salute, lavoro)

Passeggiate nei pressi di casa e a distanza di almeno un metro

consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze

Didattica in presenza infanzia, elementari e prima media

Dpcm novembre: restrizioni a livello nazionale

Veniamo invece alle restrizioni che valgono su tutto il territorio nazionale. Rientrano:

Coprifuoco dalle 22 fino alle 5 (vietato uscire se non per motivi di lavoro, salute e necessità).

Gli spostamenti dopo le 22 si devono autocertificare,

Capienza massima del 50% sui trasporti pubblici (bus, metro, treni)

Chiusi musei, mostre, sale bingo,

Centri commerciali chiusi nel weekend e nei festivi

Concorsi pubblici sospesi, compreso il concorso scuola







