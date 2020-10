Covid, torna l’autocertificazione spostamenti: ecco dove e il modello da scaricare

(Foto Ansa) Torna l’autocertificazione spostamenti in alcune Regioni d’Italia, dove nelle scorse ore è scattato ancora il coprifuoco, per ora solo notturno. Si tratta di Lombardia, Campania e Lazio, che hanno imposto, visto l’alto numeri di nuovi contagi Covid, il divieto di spostarsi nella notte, dalle 23 o dalle 24 alle 5 del mattino.

C’è solo un modello da scaricare, sperando che non succeda come nella prima ondata, quando in 70 giorni abbiamo dovuto aggiornare e ristampare almeno 5 volte i moduli da esibire ai posti di blocco delle forze dell’ordine.

È cominciato quindi (a 6 mesi dall’ultimo lockdown) un nuovo coprifuoco, per ora solo in queste 3 Regioni, che hanno imposto ai loro cittadini di non spostarsi negli orari notturni. Chi lo farà dovrà di nuovo esibire il modulo di autocertificazione che giustifichi le comprovate necessità.

In Lombardia e Campania il divieto per gli spostamenti è partito giovedì 22 ottobre.

Nel Lazio si comincia invece oggi venerdì 23 ottobre e sarà in vigore dalle ore 24 fino alle 5 del mattino.

Durante queste ore nessuno potrà uscire di casa, se non per due ragioni:

Tornare al proprio domicilio,

Per comprovati motivi

Vediamo quali sono questi motivi, gli orari esatti del coprifuoco e l’autocertificazione da compilare, stampare e portare con sé ad ogni spostamento notturno.

Divieto spostamenti: dove c’è il coprifuoco

Attualmente ricordiamo che il coprifuoco interessa solo 3 Regioni di Italia:

Lazio,

Campania,

Lombardia

Sono in sostanza quelle colpite da un elevato numero dei contagi, dove la gravità della situazione ha imposto la necessità di misure stringenti di contenimento contagi.

Divieto spostamenti: fino a quando il coprifuoco

In Lombardia a Campania sarà vietato circolare di notte fino al 13 novembre 2020.

Mentre nel Lazio il coprifuoco vale da venerdì 23 ottobre fino al 23 novembre 2020.

Non si esclude però che altre Regioni possano seguire l’esempio, introducendo a loro volta il divieto di muoversi all’interno del territorio regionale.

Divieto spostamenti: fasce orarie del coprifuoco

Queste 3 Regioni hanno imposto in sostanza un coprifuoco notturno. Si vieta ai cittadini di muoversi nelle seguenti ore notturne:

Lazio dalle ore 24 fino alle 5 del mattino

dalle del mattino Campania dalle ore 23 fino alle 5 del mattino

dalle del mattino Lombardia dalle ore 23 fino alle 5 del mattino

Autocertificazione spostamenti: i motivi comprovati

Fermo restando restando il coprifuoco come regola generale, esistono 3 motivi comprovati che consentono gli spostamenti:

comprovate esigenze lavorative,

motivi di salute,

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri

provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Inoltre sarà sempre consentito tornare al proprio domicilio.

Autodichiarazione spostamenti: ecco il modulo da scaricare

Sul sito del Ministero dell’interno è stato pubblicato il modello unico previsto come autocertificazione per gli spostamenti in Lazio, Campania e Lombardia (in attesa di capire se e quali altre Regioni seguiranno la stessa linea).

Il modulo di autodichiarazione potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

L'autodichiarazione è necessario inserire anche il luogo e indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e la destinazione.







