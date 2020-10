Corsi singoli nell’area tematica scienze politiche e sociali: l’offerta di ICOTEA

I corsi singoli sono attività extra-curriculari attivate presso le università e gli enti, solitamente collegati a corsi di laurea. Attualmente, anche Scuole di Mediazione Linguistica possono erogare corsi singoli.

Inizialmente, questa tipologia di corsi erano stati attivati per chi avesse necessità di aggiornamento professionale o di sostenere un numero minimo di esami in uno specifico settore disciplinare per poter accedere a concorsi pubblici.

Adesso, sono un ottimo strumento anche per quegli studenti che hanno bisogno di colmare dei debiti formativi e acquisire i CFU necessari per iscriversi al corso di laurea magistrale che hanno scelto.

Iscrivendosi a uno o più corsi è possibile frequentare le lezioni dei singoli insegnamenti e sostenere i relativi esami, ricevendo alla fine un attestato che riconosce la partecipazione al corso, le conoscenze acquisite e i relativi crediti nel settore scientifico disciplinare di riferimento.

Per iscriversi non sono richiesti particolari requisiti; non è possibile però essere iscritti contemporaneamente a un corso di studi universitario.

Presso ICOTEA, e-learning Institute, è possibile accedere alle materie dell’area tematica “Scienze politiche e sociali”. Nello specifico i corsi erogati sono:

I corsi hanno un monte ore previsto di 300 e una durata di 75 giorni; dopo aver superato l’esame finale sarà rilasciata certificazione della frequenza, esame sostenuto e i 12 crediti nel relativo settore scientifico disciplinare di riferimento. Sia le lezioni che gli esami si svolgono in modalità blended attraverso una piattaforma e-learning attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per conoscere tutta l'offerta formativa di ICOTEA visita il nostro sito oppure scrivi una mail a icotea@icotea.it.







