Concorsi Asp Catania: ecco i bandi per assistenti sociali, tecnici, collaboratori e dirigenti

Nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 15-09-2020 sono stati pubblicati 3 nuovi Concorsi Asp Catania, per l’assunzione delle seguenti figure:

21 assistenti sociali , cat. D (bando);

, cat. D (bando); 32 tecnici di laboratorio biomedico, cat. D (bando);

49 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D (bando);

15 collaboratori tecnico professionali – informatici, cat. D (bando);

6 collaboratori tecnico professionali – U.O.C. tecnico, cat. D (bando);

5 dirigenti chimici – disciplina chimica analitica (bando);

19 dirigenti biologi – disciplina patologia clinica (bando);

11 dirigenti psicologi – disciplina psicologia e psicoterapia (bando).

In via di pubblicazione anche un concorso per 40 collaboratori amministrativi professionali (qui la delibera) da assumere sempre con contratto a tempo indeterminato. Per quest’ultimo bisogna attendere l’uscita del bando in Gazzetta.

In questo articolo ci concentriamo sulle selezioni in categoria D, riservate ai laureati negli ambiti disciplinari di riferimento.

Concorsi Asp Catania: requisiti di accesso

Gli interessati ai Concorsi Asp Catania possono partecipare solo se in possesso dei requisiti di accesso necessari per i concorsi pubblici e per la professionalità specifica. Sono:

cittadinanza italiana, fatte salve equiparazioni stabilite dalla legge, o di uno stato membro dell’Unione Europea;

italiana, fatte salve equiparazioni stabilite dalla legge, o di uno stato membro dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego (verificata prima dell’immissione in servizio);

(verificata prima dell’immissione in servizio); Laurea negli indirizzi indicati per ogni profilo professionale;

negli indirizzi indicati per ogni profilo professionale; iscrizione al rispettivo albo professionale (ove necessario).

Tali requisiti sono obbligatori per la partecipazione alle procedure, quindi devono essere posseduti tutti entro il 15 Ottobre, il termine ultimo per l’invio delle domande.

Concorsi Asp Catania: invio domande

Le domande di partecipazione, per i bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, devono essere trasmesse online entro il 15 Ottobre.

Ecco il link per iscriversi: gestionali.aspct.it/selezioni.

Il primo step è l’iscrizione alla piattaforma, a seguire potrà essere compilata e inviata la domanda. Per ricevere comunicazioni sul concorso deve essere fornito un indirizzo PEC intestato.

Concorsi Asp Catania: prove

Le prove Concorsi Asp Catania potrebbero essere precedute da una preselezione nel caso in cui le domande ricevute siano superiori a 800.

La preselezione consiste nella risoluzione di più quesiti a risposta multipla sulle materie a bando, sull’organizzazione del Servizio Sanitario nazionale e regionale, nonchè sulla capacità di organizzazione e risoluzione dei problemi.

Almeno 15 giorni prima dell’effettivo svolgimento verranno date informazioni complete su data, luogo, numero sessioni e convocazioni.

Il punteggio della graduatoria finale verrà stilato in base a:

valutazione dei titoli del candidato;

del candidato; prova scritta ;

; prova pratica ;

; prova orale.

I programmi e le modalità di svolgimento variano a seconda del profilo professionale.

