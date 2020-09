Pensione di invalidità 2020: quando arriva l’atteso aumento. Tempi e modalità

In attesa che l’INPS emani un’apposita circolare operativa che dia effettivamente il via all’aumento della pensione di invalidità, disposta per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), molti invalidi interessati dall’incremento non hanno ancora ben presente a quanto ammonterà la cifra loro spettante, e quali redditi dovranno essere conteggiati. Inoltre, molti dubbi riguardano anche i tempi di erogazione dell’aumento, nonché le modalità di liquidazione. Molti lettori ci stanno scrivendo in questi giorni chidendo informazioni a riguardo.

Sul punto, intanto, è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che all’art. 15 è intervenuta nel corpus normativo dell’art. 38 della L. n. 448/2001, specificando che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora. A tal fine, il predetto decreto legge ha dedicato:

132 milioni di euro, per l’anno 2020;

400 milioni di euro annui, dall’anno 2021.

La norma è retroattiva dal 20 luglio 2020. Ma vediamo nel dettaglio quando arriva l’atteso aumento delle pensioni di invalidità e quali sono i tempi e le modalità di erogazione dell’importo.

Aumento pensione di invalidità: la sentenza della Corte Costituzionale

Si ricorda, al riguardo, che l’aumento delle pensioni di invalidità è stato disposto dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 pronunciata in Camera di Consiglio il 23 giugno 2020, giudicando la somma erogata dall’INPS troppo bassa, in quanto non consente una vita dignitosa per chi è affetto da una invalidità civile totale.

L’importo della pensione di inabilità finora erogato si poneva in contrasto con l’art. 38 della Costituzione, il quale recita che “ogni cittadino inabile al lavoro e provvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Di conseguenza, poco più di 280 euro mensili non consentono a garantire il soddisfacimento di bisogni elementari comuni a tutti, come alimentarsi, vestirsi e anche pagare l’affitto di un’abitazione.

Pensione di invalidità 2020: a quanto aumenta

L’assegno erogato a titolo di pensione di invalidità passa da 286,81 euro a 648 euro mensili per tredici mensilità. Attenzione però: le 648 euro erano riferite al 2019.

Occorre però tenere presente la rivalutazione che entrerà in vigore nel 2020, che porta l’importo massimo della nuova pensione a 651,51 euro.

Il valore, dunque, viene considerato al pari del trattamento minimo INPS, ovvero al Reddito di Cittadinanza. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il valore deve essere rivalutato ogni anno insieme a tutti gli altri assegni previdenziali, basandosi sull’andamento dell’inflazione.

L’aumento si rivolge a quei soggetti per i quali la Corte Costituzionale aveva stabilito l’illegittimità dell’importo della pensione di invalidità, in quanto ritenuto inadeguato a soddisfare le più elementari esigenze di vita di carattere quotidiano.

Aumento pensione invalidità: a chi spetta

Hanno diritto all’aumento tutti gli invalidi civili ai quali una Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità al lavoro pari al 100% e in via permanente, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti. Si ricorda, al riguardo, che ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità è necessario che il soggetto totalmente inabile versi in condizioni di fabbisogno economico. Inoltre, lo stato di invalidità può essere dovuto ad una minorazione fisica, psichica o sensoriale.

Tra l’altro, non saranno solo e soltanto le pensioni d’invalidità ad essere aumentate a 648 euro: questa soglia minima si applica anche agli altri assegni previdenziali, compreso l’assegno ordinario di invalidità.

Aumento pensione invalidità: limiti di reddito

Ovviamente per potersi vedere arrotondare l’assegno della pensione è necessario soddisfare alcuni requisiti legati al reddito. Quindi, l’incremento è concesso solo a chi:

abbia compiuto almeno 18 anni d’età ;

; abbia una percentuale di invalidità al 100% ;

; abbia un reddito personale entro 8.469,63 euro per il pensionato solo e 14.447,42 euro per il pensionato coniugato.

Quindi, solo chi ha reddito zero accede all’aumento di 651,51 euro circa per intero. Diversamente, per chi ha altri redditi, come ad esempio una pensione di reversibilità, reddito da lavoro part-time, pensione di invalidità previdenziale, l’incremento viene ricalcolato e scende progressivamente fino al suo azzeramento.

Aumento pensione di invalidità: da quando decorre

La domanda che in molti si pongono è: da quando decorre l’aumento della pensione di invalidità e quando riceveranno l’integrazione? In che modalità avverrà la liquidazione?

Attualmente, purtroppo, non vi sono comunicazioni ufficiale da parte dell’INPS ed è possibile fare soltanto supposizioni. A rigor di logica, l’aumento dovrebbe divenire effettivo nel mese successivo rispetto a quello di approvazione della legge, quindi dal 1° agosto 2020.

I sistemi INPS, però, devono ancora essere aggiornati e, tra l’altro, manca anche una circolare esplicativa e operativa che recepisca ufficialmente quanto decreto con il “Decreto Rilancio” e con il “Decreto Agosto” successivamente.

Ad oggi, quindi, si attendono comunicazione ufficiali da parte dell’Istituto Previdenziale.

