Concorso Centri Impiego Lombardia, nuovo bando per 333 laureati: cosa sapere per partecipare

Nuovo bando di Concorso Centri Impiego Lombardia 2020 per 333 posti ai servizi per il lavoro. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e determinato. Più precisamente:

284 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato;

49 posti con contratto a tempo pieno e determinato.

Il nuovo bando per Specialisti in mercato e servizi per il lavoro, diffuso sul sito dell’Ente, è riservato a laureati. Infatti la categoria giuridica di inserimento è la D con trattamento economico D1.

L’inserimento sarà nelle province e nella città metropolitana di Milano, sulla base del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego. Vediamo assieme tutte le informazioni utili per partecipare.

Concorso Centri Impiego Lombardia 2020: requisiti di accesso

Al Concorso Regione Lombardia per laureati possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutte le selezioni del settore pubblico, e specifici, ovvero legati alla professione.

Ecco tutti i requisiti

Per quanto riguarda il titolo di studio, sono ammesse tutte le lauree triennali e magistrali indicate nell’allegato 4 del bando.

Si tratta di indirizzi giuridico-economici ma anche umanistici.

Concorso Centri Impiego Lombardia 2020: come fare domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Regione Lombardia 2020 può essere presentata dalle ore 10 del 5 agosto alle ore 12 del 16 settembre.

La compilazione e l’invio devono essere effettuati telematicamente, ovvero attraverso il sistema informativo della Regione: www.bandi.regione.lombardia.it.

Prima di procedere con l’iscrizione è necessario registrarsi.

Concorso Centri Impiego Lombardia 2020: prove

La selezione del Concorso Centri Impiego Lombardia si sviluppa nelle seguenti fasi:

prova preselettiva , attivata con la ricezione di almeno 1500 domande, consistente in un test a risposta multipla su materie d’esame e caratteristiche psico-attitudinali;

, attivata con la ricezione di almeno 1500 domande, consistente in un test a risposta multipla su materie d’esame e caratteristiche psico-attitudinali; prova scritta , per verificare la conoscenza delle materie di cui all’allegato 3 del bando;

, per verificare la conoscenza delle materie di cui all’allegato 3 del bando; prova orale, un colloquio per approfondire conoscenze e capacità del candidato (contestualizzare le proprie conoscenze, sostenere una tesi, rispondere a obiezioni o mediare tra diverse posizioni) con riferimento alle materie dell’allegato 3.

I test possono essere svolti in sedi decentrate e con il supporto della strumentazione informatica, mentre il colloquio finale in videoconferenza.

