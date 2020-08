Corsi singoli area tematica: diritto

Come affrontare la concorrenza e come affermarsi per risultare vincenti non è più un dilemma con ICOTEA. ICOTEA, come Istituto accreditato presso i Consigli Nazionali Professionali, ti offre l’opportunità di costruire un percorso di formazione incentrato anche sulle discipline giuridiche quali:

Diritto Amministrativo

Diritto Commerciale

Istituzione di Diritto Pubblico

Istituzione Diritto Privato

Diritto Finanziario Europeo

Diritto Dell’Unione Europea

Ricercando il percorso migliore per te, riuscirai a distanza, attraverso la formazione on-line, a seguire anche i corsi singoli e a sostenere gli esami. ICOTEA, infatti, ha predisposto un originale sistema di fruizione della didattica:

Dopo l’iscrizione in 24 H e il rilascio delle tue chiavi di accesso;

Potrai accedere alla piattaforma tramite il tuo riconoscimento biometrico facciale;

Potrai visionare le lezioni in formato scorm

Infine sostenere gli esami finali: test scritto e/o il confronto orale col Docente tramite ZOOM

Dato che ICOTEA eroga, a favore degli iscritti all’Albo dei Professionisti e nel rispetto del Regolamento interno, attività formative in modalità e-learning, anche tu potrai puntare, apprendendo in modo autonomo e personalizzato, a migliorare la tua formazione professionale in completa sicurezza.

Valorizza la tua formazione, vai su: www.icotea.it







