Digital marketing efficace come aiutare la tua azienda a ripartire con un SEO specialist

La pandemia globale e il conseguente lockdown hanno portato numerose aziende a ripensare i canali di acquisizione dei propri clienti. In particolare, le aziende che fondano il proprio business sulla vendita di prodotti ha valutato la possibilità di aprire un e-commerce per poter ampliare il proprio bacino d’utenza.

Ma non basta aprire un e-commerce per aumentare le vendite e non è possibile improvvisarsi esperti di digital transformation per uscire da un momento difficile: in momenti così delicati è fondamentale rivolgersi ad esperti del settore e ad un SEO specialist che sappia fornire gli strumenti adeguati a ripartire.

Come un SEO specialist aiuta la tua azienda a ripartire

La ripartenza è tinta di digitale e lo sanno bene le aziende che, avendo cominciato poco prima del lockdown la trasformazione digitale, avevano già intravisto le potenzialità di un sito internet con delle performance soddisfacenti.

Infatti, la chiave per ripartire dopo questo momento di difficoltà risiede nella capacità di adattarsi alle mutate necessità dei consumatori sempre più connessi e sempre più desiderosi di poter acquistare online i prodotti dai siti che si trovano nelle prime posizioni su Google. Per poter occupare questo posto è fondamentale affidarsi ad un SEO specialist, una figura altamente qualificata capace di dare il proprio contributo digitale alla ripartenza delle aziende.

Il SEO specialist è un esperto di SEO (Search Engine Optimization), la disciplina che si occupa di portare i siti web ad essere primi su Google: grazie ad un’approfondita conoscenza ed interpretazione dell’algoritmo dei motori di ricerca questo professionista può fornire il giusto supporto tecnico e strategico a chi desidera mettersi in gioco.

Gli strumenti di cui si avvale il SEO specialist sono sia di natura tecnica, sia strategica e consulenziale. Il punto di partenza è sempre il check-up del tuo sito che, come la prima visita dal medico, ha lo scopo di raccogliere la storia pregressa e individuare le principali criticità da risolvere. A seguito di un’analisi SEO audit, il SEO specialist esegue un’analisi delle parole chiave (keyword) che permetteranno al tuo sito internet di posizionarsi; su di esse viene studiata una strategia di digital marketing che integra una componente SEO Tecnica ad una contenutistica e, infine, vede entrare in gioco Google Ads (ex Adwords).

Perché rivolgersi ad un SEO specialist

Le ragioni che possono spingere startup e piccole-medie imprese a rivolgersi ad un SEO specialist sono numerose e tra queste è fondamentale considerare quelle che seguono:

Possibilità di avvalersi di un professionista : il SEO specialist è prima di tutto un professionista che mette al servizio del successo del proprio progetto competenze ed esperienza. È costantemente aggiornato sui trend e gli “update” dell’algoritmo di Google per poter fornire un servizio performante e personalizzato;

: il SEO specialist è prima di tutto un professionista che mette al servizio del successo del proprio progetto competenze ed esperienza. È costantemente aggiornato sui trend e gli “update” dell’algoritmo di Google per poter fornire un servizio performante e personalizzato; Visione d’insieme : grazie all’approccio consulenziale, questa figura è capace di fornire un punto di vista esterno agli imprenditori e ai direttori marketing indicando la strada più rapida per poter raggiungere gli obiettivi desiderati;

: grazie all’approccio consulenziale, questa figura è capace di fornire un punto di vista esterno agli imprenditori e ai direttori marketing indicando la strada più rapida per poter raggiungere gli obiettivi desiderati; Apporto tecnico: non dimenticare che il SEO specialist è prima di tutto una figura tecnica che nasce per poter dare il proprio apporto pratico al successo del tuo progetto online. Grazie alle competenze di SEO onsite può fornire il giusto supporto per l’ottimizzazione tecnica del tuo sito: questa costituisce infatti il primo passo per una grande storia di crescita su Google.

Se sei alla ricerca di un esperto SEO rivolgiti al SEO Leader: grazie alla sua esperienza sul campo e alla profonda conoscenza del proprio settore ha sviluppato uno specifico progetto per la ripartenza della tua azienda. SEM Hybrid è una soluzione di breve durata che ti permette in soli 4 mesi di ottimizzare i risultati e sostenere la tua azienda migliorandone il posizionamento e la awareness online. SEM Hybrid unisce l’approccio SEM finalizzato alla promozione di un sito attraverso campagne di advertising ad una visione di inbound SEO (posizionamento organico e Digital PR per migliorare la reputazione online del Brand).

