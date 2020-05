Concorso Cancellieri Esperti 2020, per 2700 diplomati: novità Decreto Rilancio su requisiti e selezione

Entro agosto il Ministero della Giustizia bandirà un nuovo Concorso Cancellieri Esperti per l’assunzione di 2700 unità nelle varie sedi situate sul territorio italiano.

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’art. 252 riporta indicazioni sull’espletamento dei Concorsi Ministero Giustizia. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore il Ministero è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per le facoltà assunzionali disponibili.

Le disposizioni non sono ancora definitive. Infatti dovranno essere discusse, modificate o confermate in Parlamento entro 60 giorni.

Invece il Decreto 9 Novembre 2017 ha ridefinito i profili e i ruoli connessi per il personale non dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria. I compiti di questa figura professionale sono di livello medio, principalmente:

assistenza al magistrato nell’attività istruttoria o nel dibattimento;

redazione e sottiscrizione di verbali;

rilascio di copie conformi e ricezione di atti in modalità cartacea o telematica.

I vincitori verranno inseriti nella II area con fascia retributiva F3.

Vediamo assieme le tempistiche di uscita del bando, requisiti e struttura della selezione.

Concorso Cancellieri Esperti 2020: requisiti

Requisito fondamentale per la partecipazione è sicuramente l’aver conseguito un diploma di maturità. Inoltre, sarà determinante anche il possesso dei requisiti generali richiesti per tutti i Concorsi Pubblici.

Al momento non sono noti limiti d’età che impediscano l’ammissione alla procedura.

Il Decreto Rilancio ha stabilito che per l’accesso alla selezione i candidari debbano essere in possesso del titolo di studio idoneo alla qualifica e almeno uno dei seguenti titoli:

almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;

almeno un anno nella funzione di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni

essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado (valgono anche se svolti con supplenze annuali);

servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

Concorso Cancellieri Esperti 2020: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione potrà essere inviata online solamente a seguito della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero è autorizzato a bandire il Concorso 2700 Cancellieri entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta. Probabilmente, potrebbe essere indetto entro agosto.

Dal momento della pubblicazione del bando, ci saranno 30 giorni di tempo per inviare la candidatura e individuare la Regione di assegnazione.

Concorso Cancellieri Esperti 2020: colloquio orale e valutazione titoli

Ancora non è noto se il Ministero intenda affidare l’organizzazione e la selezione del Concorso Cancellieri Esperti a società esterne. Le prove però verranno svolte su base distrettuale.

Come stabilito dal Decreto Rilancio, il Concorso 2700 Cancellieri Esperti sarà per titoli e prova orale.

Valutazione titoli

I punteggi ai titoli verranno attribuiti sulla base:

dell’anzianità di serivizio o iscrizione maturata;

della votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso;

di eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari.

L’Amministrazione giudiziaria può assegnare un maggior punteggio ai soggetti che abbiano svolto un tirocinio presso gli uffici giudiziari con esito positivo o che abbiano maturato titoli di preferenza.

