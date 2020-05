Oggi anche le sessioni di laurea a distanza

ICOTEA, autorizzata all’erogazione di corsi di formazione online, quale Istituto Formativo Universitario, ha tenuto a maggio sessioni di laurea con sedute a distanza in quanto, visto l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, tale procedura è stata concessa anche per la discussione delle tesi.

Ciò ha permesso agli studenti di procedere con la realizzazione di un proprio percorso formativo teorico, anche se la didattica e-learning di ICOTEA, già attiva da anni, rappresenta un primo approdo come slancio per un’evoluzione nella pratica delle metodologie utili anche in ambito formativo lavorativo.

Nell’offerta formativa a distanza che ICOTEA propone, vi sono i percorsi che rilasciano Crediti Formativi Professionali CFP per la formazione continua dei liberi professionisti e a secondo dei criteri previsti da rispettivi ordini Professionali. ICOTEA è difatti autorizzata a rilasciare titoli per il rinnovamento professionale validi in Italia e all’estero.

Inoltre, i corsi online, Corsi di Alta Formazione, Corsi per l’Aggiornamento Professionale, Corsi per la Formazione Continua e Master sono a messi disposizione grazie alla formula Blended quale modalità di erogazione della didattica che prevede l’uso e l’affiancamento di una piattaforma digitale insieme a una didattica tradizionale. Inoltre tali percorsi sono garantiti dal riconoscimento facciale quale tecnica di intelligenza artificiale che identifica e verifica l’identità della persona.

Col programma delle attività formative a distanza – modalità FAD, ICOTEA consente quindi, sia ai professionisti e sia agli studenti, di attivarsi per decidere personalmente come impostare la propria formazione in quanto ogni percorso scelto, sarà autonomo e personalizzato in termini di spazio e di tempo.

Difatti, lo scenario e il mercato professionale sono sempre più competitivi e avidi di innovazione, ma se senti anche tu, come ICOTEA, la necessità di predisporre in maniera articolata gli strumenti di formazione e aggiornamento, troverai in ICOTEA le risposte adatte per permetterti di continuare a formarti senza fermarti.

