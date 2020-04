Parcheggio auto Aeroporto Milano Linate: come sceglierlo e quali servizi sono necessari

Prenotare un viaggio è ormai semplice e veloce: in un click tutte le soluzioni sono a portata di mano. Una volta pensato l’itinerario arriva il momento di organizzare il trasporto, la parte un po’ più noiosa, che ci porta indubbiamente a fare scelte sui mezzi da utilizzare per raggiungere più facilmente l’aeroporto o le mete che ci siamo prefissati.

Le possibilità sono tante: autobus, treni, navette, metro, taxi. Indubbiamente la scelta più comoda è utilizzare la propria auto. Scelta che comporta un risparmio di energie, di tempo e di ulteriori stress.

Ad esempio, quando decidiamo di raggiungere l’aeroporto con il nostro veicolo ci affidiamo a parcheggi nel circondario, possibilmente economici, custoditi e con servizi di transfer che ci accompagnino direttamente all’ingresso della struttura.

In questo articolo vogliamo fornire consigli utili a tutti i viaggiatori e, in particolare, a quelli che sono alla ricerca di un parcheggio auto aeroporto Milano Linate, uno dei principali scali in Italia. Vediamo quali sono gli aspetti da considerare per la scelta.

Parcheggio auto aeroporto: servizi offerti

Il primo aspetto da considerare nella ricerca di un parcheggio aeroporto è la sicurezza. Nessuno di noi vorrebbe partire con il timore che possa succedere qualcosa al proprio veicolo.

Quindi la scelta di un parcheggio custodito e con buone recensioni è sicuramente migliore per intraprendere un viaggio con serenità.

Le spese sono già molte sia che si parta per un week end low cost, sia che si viaggi lontano, magari dall’altra parte del mondo. E anche il posteggio auto potrebbe raggiungere un costo non indifferente che si va a sommare a quelli già sostenuti.

Sicuramente l’aspetto economico varia a seconda della vicinanza all’aeroporto e dei servizi offerti: transfer, ritiro e consegna, assistenza e disponibilità oraria.

Travelcar è un grande alleato per la ricerca di un parcheggio economico aeroporto. Conosciuto ampiamente già in molti Paesi, è finalmente arrivato anche in Italia.

Vediamo come utilizzarlo per la ricerca di un parcheggio auto a Milano-Linate.

Parcheggio auto aeroporto Linate: come trovarlo

L’aeroporto di Milano-Linate occupa il 4° posto tra gli scali nazionali, con un totale di 10 milioni di passeggeri annui. Altri crocevia importanti si trovano sempre in Lombardia.

Ma nonostante il gran numero di passeggeri che vi transita ogni giorno è di dimensioni ridotte: infatti c’è un solo terminal dal quale si snodano 24 gate che conducono ai vari voli in partenza.

Grazie a TravelCar potrai scoprire come muoverti fuori e dentro l’aeroporto, oltre a trarre vantaggio nel trovare parcheggi economici, vicini alla struttura e ricchi di servizi come:

pulizia del veicolo ;

; ritiro e consegna, un autista porterà la tua auto al parcheggio e te la restituirà al ritorno!

La procedura di prenotazione è molto pratica: potrai prenotare online selezionando luogo di deposito, data/ora di deposito e data/ora di recupero per visionare tutte le proposte nei dintorni.

Nel caso avessi bisogno di aiuto, l’assistenza clienti è attiva a orario continuato. Sempre vicina alle esigenze del cliente, tanto che è stata recensita anche da Trust Pilot con un punteggio di 9/10!

Scopri la vasta selezione di parcheggi auto vicini agli aeroporti di tutta Italia!







