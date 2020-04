Concorso Comune Verona, nuovo bando per 55 diplomati area amministrativa

Il nuovo Concorso Comune Verona per diplomati è finalizzato al conferimento di 55 posti di Istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato da ripartire nelle annualità 2020/2021/2022 come previsto dal Piano triennale dei Fabbisogni di personale.

La selezione sarà effettuata valutando i titoli e il punteggio conseguito agli esami. Qualsiasi comunicazione inerente verrà pubblicata sul sito istutizionale del Comune di Verona, sezione “bandi e concorsi”.

Vediamo tutte le informazioni per partecipare e per prepararsi. La data ultima per l’invio delle domande è fissata al 20 Aprile.

Concorso Comune Verona: posti e riserve

Sono 55 i posti da assegnare con il nuovo Concorso Comune Verona per amministrativi. Si applica la seguente riserva per:

17 posti a militari di truppa delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte al termine o durante le rafferme, a ufficiali di complemento in ferma biennale e a ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

a militari di truppa delle congedati senza demerito dalle ferme contratte al termine o durante le rafferme, a ufficiali di complemento in ferma biennale e a ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 10 posti ai dipendenti di ruolo presso l’Ente con i requisiti indicati nel bando per esterni.

Concorso Comune Verona: requisiti

L’ammissione al Concorso Comune Verona per diplomati è subordinata al possesso dei requisiti generali e specifici alla data di avviamento a selezione.

Ovvero:

diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale (maturità) o titolo equipollente;

di durata quinquennale (maturità) o titolo equipollente; cittadinanza italiana nonchè di uno stato Membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con validi requisiti di soggiorno ai sensi del vigente ordinamento in materia e conoscenza della lingua italiana;

italiana nonchè di uno stato Membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con validi requisiti di soggiorno ai sensi del vigente ordinamento in materia e conoscenza della lingua italiana; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego;

essere in regola con gli obblighi di leva e le disposizioni sul reclutamento militare;

non essere stato escluso dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Concorso Comune Verona: domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa tassativamente online entro il 20 Aprile. Il sito istituzionale del Comune di Verona di riferimento per l’invio online è: concorsionline.comune.verona.it.

Per completare l’iscrizione occorre:

avere un indirizzo di posta elettronica;

indicare il codice fiscale;

inserire gli estremi di pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

Innanzitutto il candidato deve registrarsi e attivare l’utenza. Al momento della ricezione della mail di conferma si dovranno reinserire le credenziali per inviare la domanda.

La domanda dovrà essere stampata ed esibita con un documento d’idenitità il giorno delle prove.

Concorso Comune Verona: prove

Nel caso in cui le domande siano elevate è prevista una preselezione, che consiste in quiz sulle materie a programma.

A seguire, i candidati dovranno sottoporsi a un esame scritto e orale sui seguenti argomenti:

Nozioni sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Nozioni sui principali servizi comunali;

Nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai diritti e doveri ed alle responsabilità dei pubblici dipendenti (D.lgs. 165/2001 e C.C.N.L.);

Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento agli atti amministrativi ed alla Legge n. 241/1990;

Elementi in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000);

Elementi in materia di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) con riferimento a forniture e servizi “sotto soglia”;

Cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy.

