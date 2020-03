Decreto firmato: negozi chiusi in tutta Italia. Ecco il testo e le restrizioni previste

Conte ha annunciato in diretta Facebook ciò che tutti temevano, ma si aspettavano: la chiusura (quasi) totale dell’Italia. Chiuse tutte le attività, salvo quelle che garantiscono i beni di prima necessità. Tutti a casa e i servizi essenziali ridotti al minimo.

E subito dopo ha firmato il Decreto 11 marzo, che mette nero su bianco tutte le restrizioni e le chiusure imposte fino al 25 marzo su tutto il territorio nazionale.

“L’Italia sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità unita e responsabile. Stiamo dando prova di grande rigore e resistenza, ha affermato il Premier parlando a tutti i cittadini.

Questa sfida riguarda la salute dei cittadini e mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale e riguarda anche la tenuta della nostra economia. Abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi.

Al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani. Quando ho preso le misure restrittive che vi ho chiesto, ero consapevole che si trattava di un primo passo e che non sarebbe stato l’ultimo.

In un paese come il nostro bisogna procedere gradualmente. Ora è il momento di compiere un passo più, quello più importante”.

Decreto firmato: negozi chiusi in tutta Italia

Per questo, ha continuato il premier, “Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi che vendono beni di prima necessità”.

Il Decreto 11 marzo, firmato in tarda serata, ha messo nero su bianco tutte le restrizioni e le chiusure imposte fino al 25 marzo su tutto il territorio nazionale.

Italia ferma quindi. Tutta o quasi.

Vediamo cosa stabilisce in concreto il nuovo Dcpm Chiudi Italia, quali negozi resteranno chiusi, quali saranno aperti, quali servizi continueranno a essere garantiti e fino a quando durerà questa fase di serrata quasi totale.

Negozi chiusi: fino a quando

Il Decreto firmato stabilisce che le restrizioni e chiusure saranno in vigore dal 12 al 25 marzo 2020. Come affermato dallo stesso premier infatti, servirà un po’ di tempo per vedere gli effetti di queste misure. Almeno una quindicina di giorni.

Decreto firmato: tutti negozi chiusi

Conte ha annunciato che saranno chiusi negozi, bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, centri commerciali, servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Insomma tutte le attività al dettaglio, che non forniscono servizi essenziali.

Ecco i divieti imposti dal Decreto 11 marzo.

Articolo 1

CHIUSE LE ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

CHIUSI I MERCATI

Sono chiusi tutti i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

CHIUSI I SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta solo concessa la consegna a domicilio.

CHIUSE LE ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Coronavirus: tutti i negozi e servizi aperti

Le eccezioni a tutte queste restrizioni ci sono. Il premier infatti ha ribadito che continueranno a essere garantiti i servizi di prima necessità: alimentari, supermercati, benzinai, edicole, tabaccai, negozi di animali, banche ecc.

Vediamo in dettaglio le principali aperture garantite dal nuovo Decreto 11 marzo.

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, elettronica, elettrodomestici

tabaccai

distributori di carburante

distributori di carburante negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

“La Regola madre – sostiene Conte – è: limitare gli spostamenti alle attività lavorative, salute, necessità (come fare la spesa)”.

Coronavirus: le regole sul lavoro

Sul lavoro il premier ha esortato a fare molta attenzione alle giuste condizioni di lavoro, chiedendo un impegno all’incentivo al lavoro agile, alla concessione di ferie, congedi, a chiudere i reparti che non sono necessari alla produzione. Le fabbriche in particolare devono predisporre adeguate misure di sicurezza.

Per saperne di più sul Coronavirus ecco l’e-book:

CORONAVIRUS 2019-nCoV Walter Pasini, 2020, Maggioli Editore 2020, La storia ci insegna che da sempre le società umane combattono, ciclicamente, la loro guerra contro le epidemie, questo nemico astuto, insidioso, implacabile, e soprattutto, privo di emozioni e scrupoli. Eppure, le società umane hanno sempre vinto. Oggi il progresso scientifico e...



© RIPRODUZIONE RISERVATA