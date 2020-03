Aggiornamento e formazione continua per Commercialisti e Revisori Contabili

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha recepito gli obblighi del D.P.R. 137/2012, approvando il Regolamento per la Formazione Continua prevista per tutti i liberi professionisti iscritti regolarmente all’Albo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014.

Con l’espressione “Formazione Professionale Continua” si intende ‹‹ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali››. Nel caso specifico dei commercialisti e revisori contabili, dunque, le attività di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale e le materie oggetto delle prove d’esame per l’iscrizione nell’Albo indicate all’articolo 1, 46 e 47 del D.lgs. n. 139/2005.

Lo strumento che permette di valutare l’adempimento dell’obbligo formativo è il Credito Formativo Professionale (CFP), la cui acquisizione permetterà di svolgere la propria attività a norma di legge.

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I commercialisti sono chiamati a conseguire un massimo di 90 crediti in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti all’anno, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante percorsi formativi aventi come oggetto ‹‹l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione››.

Secondo Regolamento, le attività di formazione continua sono consentite anche attraverso erogazione a distanza – cosiddetta modalità FAD – utilizzando piattaforme informatiche provviste di strumenti idonei per assicurare l’effettiva partecipazione dell’utente. Le piattaforme, inoltre, sono preventivamente testate dal Consiglio Nazionale e, se ritenute valide, sono inserite in un apposito elenco.

L’istituto formativo ICOTEA è stato autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ad organizzare attività di formazione professionale continua in modalità e-learning. La sua piattaforma FAD – attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – permette di seguire le lezioni in qualsiasi posto, evitando dispendio di tempo ma il tutto in modo sicuro e protetto: per accedere alla sua piattaforma, l’ente si avvale, infatti, del riconoscimento biometrico facciale, un nuovo strumento tecnologico che consente di abbinare il volto del corsista a un’immagine salvata nel sistema informatico dell’istituto.

I corsi attivati da ICOTEA per la formazione continua dei commercialisti comprendono:

