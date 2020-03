Concorsi Comune Ascoli Piceno 2020: tutti i bandi pubblicati

Anche gli Enti Locali della Regione Marche hanno avviato procedure per l’assunzione di nuovo personale nel comparto pubblico a tempo indeterminato. Esempio lampante, i Concorsi Comune Ascoli Piceno per 20 posti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 28 Febbraio 2020.

I candidati verranno selezionati sulla base dei titoli e del punteggio conseguito nelle prove. Di seguito il dettaglio dei posti e del ruolo di inquadramento:

4 Istruttori Direttivi Amministrativi (D1) a tempo pieno, di cui un posto di Collaboratore Amministrazione Sociale part-time e 1 posto di Esperto Culturale e Promozione Turistica;

Promozione Turistica;

4 Istruttori Amministrativi (C) a tempo pieno;

4 Agenti di Polizia Locale (C), a tempo pieno;

3 Istruttori Direttivi Tecnici (D) a tempo pieno;

2 Collaboratori di Farmacia (D) di cui 1 posto a tempo pieno e indeterminato e uno part-time;

2 Operai Generici (B) nel profilo di Conduttore di macchine operatrici complesse e automezzi pesanti, a tempo pieno;

1 Istruttore Informatico (C1) a tempo pieno.

Vediamo assieme tutte le informazioni sui bandi sopracitati.

Concorsi Comune Ascoli Piceno: requisiti e bando scaricabile

Ai Concorsi Regione Marche, in particolare per il Comune di Ascoli Piceno, sono ammessi tutti i candidati in possesso dei requisiti generali e di determinati requisiti specifici.

Questi riguardano il titolo di studio (diploma per i profili in categoria C e laurea per profili in categoria D), una patente di guida o determinate caratteristiche fisiche o attitudinali.

In ogni bando sono indicate le specifiche per ciascuna procedura.

Concorsi Comune Ascoli Piceno: invio domande

Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando il modulo allegato nelle ultime pagine del bando.

La trasmissione all’Amministrazione comunale deve avvenire tramite:

raccomandata con ricevuta di ritorno;

consegna a mano;

e-mail con indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it.

Il 31 Marzo 2020 è l’ultima data utile per l’invio.

Concorsi Comune Ascoli Piceno: prove

Il contenuto delle prove è differenziato a seconda dei profili di riferimento. Generalmente la selezione è così articolata:

1^ prova scritta , per conoscere le attitudini, le conoscenze e le competenze del candidato in merito alle mansioni di cui le materie a bando;

, per conoscere le attitudini, le conoscenze e le competenze del candidato in merito alle mansioni di cui le materie a bando; 2^ prova scritta , a contenuto teorico-pratico, consistente nell’analisi di un caso, nella risoluzione di una o più problematiche o simulazioni di intervento;

, a contenuto teorico-pratico, consistente nell’analisi di un caso, nella risoluzione di una o più problematiche o simulazioni di intervento; prova orale, un colloquio sulle tematiche delle prove.

