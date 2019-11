Concorsi Scuola 2020: tutte le procedure previste nel nuovo anno

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Scuola contenente misure straordinarie per far fronte alle nuove esigenze del sistema scolastico italiano, anche in termini di personale operante. Entro 60 giorni la conversione in legge e la pubblicazione dei bandi dei Concorsi Scuola 2020 autorizzati.

Non solo: sono in corso discussioni al Ministero per reclutare ulteriori figure professionali. Vediamo assieme tutte le procedure annunciate.

Concorsi Scuola 2020: pedagogisti ed educatori

Nella Commissione Istruzione del Senato è in corso la discussione del Disegno di Legge 1319, firmato dalla senatrice Vanna Iori, per l’istituzione di due nuove figure professionali all’interno della scuola: il pedagogista e l’educatore scolastico.

Il disegno di legge obbliga il Miur a procedere con assunzioni esclusivamente tramite concorso pubblico.

Al momento non sono noti programmi o dettagli sulla selezione ma solamente le lauree che devono aver conseguito i candidati per accedere alla procedura:

Pedagogisti – Laurea quadriennale in pedagogia, Laurea magistrale (nelle classi LM50, LM57, LM85 o LM93) oppure Lauree previste dall’art.1 comma 595 della L. 27 Dicembre 2017 n.205;

Laurea quadriennale in pedagogia, Laurea magistrale (nelle classi LM50, LM57, LM85 o LM93) oppure Lauree previste dall’art.1 comma 595 della L. 27 Dicembre 2017 n.205; Educatori – Laurea in Scienze dell’Educazione L19 o qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Concorsi Scuola 2020: ispettori scolastici

Il Concorso Dirigenti Tecnici, autorizzato dal Decreto Scuola appena pubblicato in Gazzetta, porterà all’assunzione a tempo determinato 25 figure nel ruolo di Ispettori scolastici. La selezione, per titoli ed esami, terminerà alla fine del 2020 per consentire l’entrata in servizio nel gennaio 2021.

La procedura è riservata a:

dirigenti scolastici;

docenti infanzia e primaria;

docenti scuola secondaria;

rettori dei convitti nazionali;

dirigenti conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Oltre al requisito dell’anzianità lavorativa i candidati devono aver conseguito un percorso di studi universitario.

In arrivo anche una procedura per assunzioni a tempo indeterminato.

Concorsi Scuola 2020: Dsga facenti funzione

Nel Decreto Scuola concordato un Concorso Dsga facenti funzioni, riservato agli assistenti amministrativi con titolo di laurea ed:

esperienza nel ruolo per almeno 3 anni scolastici a decorrere dal 2011/2012;

requisiti culturali previsti dall’art. 1 comma 605 della L. 27 Dicembre 2017 n.205.

Le relative graduatorie saranno utilizzate in subordine alla procedura ordinaria in svolgimento. Non è nota al momento una tempistica di espletamento precisa.

Prevista per il 2020 anche l’istituzione dei nuovi percorsi abilitanti riservati ai precari della scuola esclusi dal Concorso Straordinario e dal Concorso Ordinario Secondaria. Al momento è in discussione al Ministero la bozza del disegno di legge.

