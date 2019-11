Istanze Online Miur: a cosa serve, come iscriversi, contatti utili

Istanze Online Miur è un nuovo servizio messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che agevola il personale scolastico e coloro che aspirano a lavorare a scuola nella presentazione delle domande online per i principali procedimenti amministrativi.

In questo articolo vediamo le principali funzionalità della piattaforma e come registrarsi. Forniamo inoltre riferimenti ai documenti forniti dal Ministero per comprendere più facilmente le modalità di utilizzo e contatti utili.

Decreto scuola: pubblicato in Gazzetta

Istanze Online Miur: a cosa serve

Istanze Online Miur, chiamato anche Polis (ovvero Presentazione On Line delle Istanze), ha l’obiettivo di snellire i processi e consentire l’accesso a vari servizi telematici aggiuntivi, come la visualizzazione del punteggio nelle graduatorie docenti e/o Ata.

Il servizio web è utile al personale già in servizio e agli aspiranti candidati per presentare digitalmente le domande per i principali procedimenti amministrativi del settore scuola: concorsi, pensioni, trasferimenti o comunicazione dirette al Ministero.

Ad esempio:

completamento della procedura di inserimento nelle graduatorie;

scelta delle scuole in cui lavorare per appartenenti alle graduatorie provinciali;

adesione alle procedure concorsuali;

ricostruzione di carriera;

presa visione di una prova o del punteggio in graduatoria;

controllo degli esiti della mobilità di tutti i gradi di istruzione;

ricezione di mail per notifiche relative alle procedure;

presentazione della domanda di partecipazione all’esame di stato.

Istanze Online Miur: come registrarsi

Registrarsi su Istanze Online è semplice ma bisogna seguire una procedura stabilita affinché l’accesso ai servizi web delle Pubbliche Amministrazioni sia sicuro: a seguito della creazione dell’account i richiedenti devono recarsi presso Segreterie Scolastiche o uffici preposti per l’identificazione fisica.

L’account può essere creato con:

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); oppure

(Sistema Pubblico di Identità Digitale); oppure casella di posta elettronica personale o istituzionale.

Durante la compilazione in rete bisogna disporre di:

documento di riconoscimento in corso di validità;

codice fiscale o tessera sanitaria.

L’abilitazione al servizio con l’accertamento dell’identità del soggetto completa la procedura di iscrizione.

Al termine il sistema rilascia un codice personale, fondamentale in quanto verrà richiesto a conferma di ogni operazione. In qualsiasi momento l’utente può presentare domande di interesse, modificare i dati e accedere alle diverse funzioni per interagire online con la Pubblica Amministrazione.

In caso di smarrimento del codice è possibile recuperarlo selezionando la voce “recupero codice personale” nella pagina dell’account.

Step di iscrizione

Per iniziare la procedura di registrazione bisogna inserire i propri dati personali e seguire questi step:

registrarsi con il form online accessibile qui;

accessibile qui; confermare la ricezione del codice personale temporaneo e del modulo di adesione via mail ;

; recarsi presso una segreteria scolastica o l’ufficio di competenza con il modulo stampato da sottoscrivere in sede, un documento e il codice fiscale per accertare la propria identità (questa fase non è necessaria nel caso in cui il candidato possegga credenziali SPID);

(questa fase non è necessaria nel caso in cui il candidato possegga credenziali SPID); attendere la ricezione della mail di conferma di attivazione dell’account;

nuovo accesso al profilo per modificare il codice personale da utilizzare per la presentazione delle istanze.

Per semplificare la comprensione delle procedure il Miur ha pubblicato la Guida operativa e altri documenti utili con novità sull’accesso alle varie procedure, reperibili nella sezione “Documentazione” della homepage.

Validità credenziali per altri servizi

Con le credenziali generate per il proprio account Polis è possibile accedere anche ai seguenti servizi:

Iscrizioni Online;

Pago in Rete;

Portale della Governance della formazione;

Assistenti di lingua italiana all’estero.

Istanze Online Miur: contatti utili

Per semplificare le pratiche di iscrizione e di utilizzo di Polis, il Ministero ha messo a disposizione un elenco di tematiche “più richieste” che l’utente può sfogliare autonomamente in cerca della soluzione più idonea.

Leggi le FAQ

Ma chi contattare invece in caso di problemi persistenti di accesso alla piattaforma o di presentazione delle istanze? Ecco le procedure e i contatti utili a cui appellarsi in questi casi:

per problematiche di registrazione al portale (ad esempio mancata ricezione di e-mail, modifica e-mail di contatto) riferirsi all’assistenza tecnica 080 926 7603;

(ad esempio mancata ricezione di e-mail, modifica e-mail di contatto) riferirsi all’assistenza tecnica 080 926 7603; per problematiche di compilazione e presentazione delle domande (errori dati anagrafici o di servizio) rivolgersi alla segreteria scolastica di riferimento;

(errori dati anagrafici o di servizio) rivolgersi alla segreteria scolastica di riferimento; per informazioni di carattere generale e normativo contattare l’URP al numero 06 58494500 o tramite mail urp@istruzione.it.

