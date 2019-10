Corsi extracurriculari area sociale: perché sceglierli, l’offerta ICOTEA

I corsi singoli rappresentano un’opportunità unica per coloro i quali che vogliano arricchire il proprio percorso al fine di poter partecipare a concorsi oppure arricchire le proprie competenze.

Per questo motivo, queste attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono riconosciuti per il conseguimento del titolo di studio del corso al quale lo studente è iscritto. Tuttavia, vengono comunque menzionati nella certificazione della carriera scolastica dello studente.

L’iscrizione è consentita a chi sia contemporaneamente iscritto ad un corso di studi universitario.

L’ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurriculari è stabilita dai consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.

L’iscrizione ad uno, o più, corsi singoli è possibile anche senza l’obbligo di iscrizione ad un corso di laurea. La finalità della partecipazione ad un corso singolo è quella di arricchire le proprie competenze con uno o più percorsi di studio. Al termine del Corso, e superata la relativa prova di esame, si otterrà il relativo certificato.

Presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ICOTEA autorizzata dal MIUR con il Decreto del 23/09/2013 – G.U. n. 242 del 15/10/2013 è possibile seguire singoli insegnamenti attivati nel corso di studi triennale in Scienze della Mediazione Linguistica.

È possibile possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati presso il corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad averne regolare attestazione.

Il corso, la cui votazione sarà espressa in trentesimi, è utilizzabile per colmare specifici debiti formativi necessari per l’acquisizione dei requisiti curriculari per l’iscrizione ad una Laurea Magistrale ad accesso libero o a Scuole di Specializzazione, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

È possibile l’iscrizione a corsi singoli per un numero complessivo di corsi singoli corrispondenti ad massimo 60 CFU conseguibili per anno accademico.

La frequenza e/o i crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi ai singoli corsi possono essere riconosciuti e convalidati in caso di iscrizione successiva al Corso di Studi triennale.

Presso ICOTEA, è possibile accedere alle materie dell’area sociale:

Pedagogia Sociale e Didattica dell’Inclusione (M-PED/03) – CFU 6

Psicologia Sociale (M-PSI/05) – monte ore 300 – CFU 12 – Durata 75 giorni

Psicologia (M-PSI/04) – monte ore 150 – CFU 6 – monte ore 150

Antropologia (M-DEA/01) – monte ore 150 – CFU 6 – monte ore 150

Sociologia Generale (SPS/07) – monte ore 300 – CFU 12 – Durata 75 giorni

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08) – monte ore 300 – CFU 12 – Durata 75 giorni

Psicologia Generale (M-PSI/01) – monte ore 300 – CFU 12 – Durata 75 giorni

Inoltre, numerose sono le agevolazioni previste per tutti coloro i quali scelgono ICOTEA:

Piattaforma FAD attiva 24 h su 24 – 7 giorni su 7 che consente la possibilità di poter seguire i percorsi formativi da qualsiasi posto ed evitando dispendio di tempo e denaro;

– che consente la possibilità di poter seguire i percorsi formativi da qualsiasi posto ed evitando dispendio di tempo e denaro; Assistenza dedicata , grazie ad un Tutor Personale;

, grazie ad un Tutor Personale; Lezioni immediatamente attive a 24 h dall’iscrizione;

a 24 h dall’iscrizione; Esenzione IVA su tutti i corsi singoli ICOTEA.

Per qualsiasi informazione, è possibile visitare il sito oppure inviare una mail a icotea@icotea.it.

