Concorso 1052 Vigilanti Mibac, ultimi giorni per partecipare. Ecco i quiz per la preselettiva

Ultimi giorni per iscriversi al Concorso 1052 Vigilanti Mibac: fino a lunedì 23 Settembre 2019 sarà possibile trasmettere le domande di partecipazione e i documenti indicati nel bando mediante la piattaforma online Step-one 2019.

Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, necessari alla partecipazione alle selezioni pubbliche, e del diploma di scuola secondaria di II grado.

In questo articolo approfondiamo gli step successivi alla presentazione delle domande: la procedura di selezione. Forniremo anche batterie di quiz e relative soluzioni per mettere alla prova la propria preparazione.

Concorsi Mibac 1052 Vigilanti: procedura selettiva

Come indicato nella Legge di Bilancio per il 2019, la procedura selettiva è gestita dalla Commissione Ripam, che si avvale del Formez PA per l’organizzazione e l’espletamento delle prove.

Gli step che dovranno affrontare i candidati sono i seguenti:

prova preselettiva , un test con 60 quesiti a risposta multipla di capacita’

logico-deduttiva, ragionamento logico-matematico, critico verbale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del patrimonio culturale italiano e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

, un test con 60 quesiti a risposta multipla di capacita’ logico-deduttiva, ragionamento logico-matematico, critico verbale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del patrimonio culturale italiano e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando;

, con quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando; prova orale, un colloquio interdisciplinare per accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie relative al profilo.

Concorso Mibac 1052 Vigilanti: indicazioni sulla preselettiva

La preselettiva si svolgerà a Roma. I concorsisti dovranno risolvere i 60 quesiti in 60 minuti.

Ancora la data di svolgimento della prova non è nota: almeno 20 giorni prima verrà pubblicato un avviso sul sito riqualificazione.formez.it e in Gazzetta Ufficiale con sede, giorno e ora e con le indicazioni sulle modalità di pubblicazione degli ammessi allo step successivo.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

Valutazione

La Commissione Ripam utilizzerà sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.

Le risposte verranno così valutate:

risposta esatta +1 punto;

mancata risposta o più opzioni 0 punti;

risposta errata – 0,33.

La prova sarà superata da un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso e da coloro collocatisi in ex-aequo all’ultimo posto utile in graduatoria.

L’elenco degli ammessi alla prova scritta verrà pubblicato almeno 20 giorni prima dello svolgimento.

Il punteggio della prova non influirà sul voto finale.

Esenzione

Sono esentati dalla preselettiva i candidati con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, L. 5 Febbraio 1992, n. 104.

Concorso 1052 Vigilanti Mibac: esercitazioni

In questo paragrafo condividiamo le batterie di quiz sui diversi argomenti previsti per la preselettiva.

Quiz Mibac

Risposte Mibac

Questi esercizi e tanti altri sono contenuti nel volume:

